Ларионов пожурил судей за жесткое отношение к новичкам в КХЛ

«Когда какие-то вещи происходят, арбитры должны быть не то что терпеливы… Я не знаю, потому что не видел момента. Мне показалось, что была какая-то стычка с одним из игроков “Торпедо”, а что-то там произошло… Просто сослался на то, что это его первая игра. Если бы там была драка, если был бы какой-то грязный прием — вопросов нет. Когда арбитр видит нового игрока, который только пришел в лигу, можно было подъехать и предупредить, что будет, если еще раз такое повторится. Я и сам бы сказал ему», — приводит слова Ларионова сайт СКА.