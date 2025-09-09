Ричмонд
Ларионов пожурил судей за жесткое отношение к новичкам в КХЛ

Тренер Ларионов заявил, что хотел бы, чтобы арбитры были терпеливее к новичкам.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что хотел бы, чтобы арбитры были терпеливее по отношению к новичкам, комментируя дисциплинарный штраф канадского хоккеиста петербургского клуба Джозефа Бландизи в матче с нижегородским «Торпедо».

В понедельник «Торпедо», которое ранее тренировал Ларионов, обыграло дома СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По ходу матча Бландизи показал неприличный жест и получил дисциплинарный штраф до конца встречи.

«Когда какие-то вещи происходят, арбитры должны быть не то что терпеливы… Я не знаю, потому что не видел момента. Мне показалось, что была какая-то стычка с одним из игроков “Торпедо”, а что-то там произошло… Просто сослался на то, что это его первая игра. Если бы там была драка, если был бы какой-то грязный прием — вопросов нет. Когда арбитр видит нового игрока, который только пришел в лигу, можно было подъехать и предупредить, что будет, если еще раз такое повторится. Я и сам бы сказал ему», — приводит слова Ларионова сайт СКА.

«Я как тренер встал на защиту игрока, по-другому я не мог поступить. А смотреть видео во время матча нет времени. Просто хотел, чтобы арбитры были более терпеливы. Ты видишь нового человека, нового игрока, который практически не адаптировался к нашему времени. Еще не слышал ни одного собрания: какие правила, арбитры и так далее. Он первый матч сегодня играл. Только поэтому я начал апеллировать к судьям», — добавил тренер.