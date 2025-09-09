Хоккеиста СКА дисквалифицировали за непристойный жест

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Канадский форвард петербургского СКА Джозеф Бландизи получил дисквалификацию на один матч за демонстрацию неприличного жеста во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским «Торпедо», сообщается на сайте лиги.
В понедельник в конце первого периода Бландизи продемонстрировал непристойный жест в адрес скамейки нижегородского клуба. За это он получил дисциплинарный штраф до конца матча. Для канадца это была дебютная игра в КХЛ. «СКА проиграл “Торпедо” со счетом 2:3.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Бландизи по п.1.30. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — отмечается в заявлении.
Бландизи 31 год, ранее он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе «Нью-Джерси Девилз», «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз». Всего в НХЛ он провел 101 матч, набрав 31 очко (10 голов + 21 результативная передача).