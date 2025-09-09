Хоккеиста СКА дисквалифицировали за непристойный жест

В понедельник в конце первого периода Бландизи продемонстрировал непристойный жест в адрес скамейки нижегородского клуба. За это он получил дисциплинарный штраф до конца матча. Для канадца это была дебютная игра в КХЛ. «СКА проиграл “Торпедо” со счетом 2:3.