КХЛ перенесла время начала домашнего матча СКА с «Торпедо», который состоится 29 сентября

В первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги между этими командами, прошедшем в Нижнем Новгороде 8 сентября, победу одержали хоккеисты «Торпедо» со счётом 3:2 в овертайме. СКА в текущем сезоне проиграл оба своих матча.