КХЛ перенесла время начала домашнего матча СКА с «Торпедо», который состоится 29 сентября

Игра 29 сентября начнётся в 19:00 мск для организации прямой телевизионной трансляции на федеральном канале «Матч ТВ». Ранее планировалось, что матч стартует в 19:30 мск.
Сообщается, что все абонементы и купленные на игру билеты будут действовать для прохода на стадион.
В первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги между этими командами, прошедшем в Нижнем Новгороде 8 сентября, победу одержали хоккеисты «Торпедо» со счётом 3:2 в овертайме. СКА в текущем сезоне проиграл оба своих матча.