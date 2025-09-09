Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

КХЛ перенесла время начала домашнего матча СКА с «Торпедо», который состоится 29 сентября

Хоккейный клуб СКА сообщил, что Континентальная хоккейная лига перенесла время начала матча СКА — «Торпедо» в Ледовом дворце.

Источник: Чемпионат.com

Игра 29 сентября начнётся в 19:00 мск для организации прямой телевизионной трансляции на федеральном канале «Матч ТВ». Ранее планировалось, что матч стартует в 19:30 мск.

Сообщается, что все абонементы и купленные на игру билеты будут действовать для прохода на стадион.

В первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги между этими командами, прошедшем в Нижнем Новгороде 8 сентября, победу одержали хоккеисты «Торпедо» со счётом 3:2 в овертайме. СКА в текущем сезоне проиграл оба своих матча.