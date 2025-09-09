Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

В матче «Барыс» — «Амур» состоялась первая драка нового сезона КХЛ

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и хабаровским «Амуром».

Идёт второй период — счёт 2:2.

В середине второго периода при счёте 2:0 в пользу «Амура» страсти на площадке накалились и состоялась первая драка нового сезона КХЛ. В бою сошлись нападающий «Барыса» Тайс Томпсон и форвард «Амура» Кирилл Ураков. В яркой драке победу одержал хоккеист дальневосточного клуба, нанеся больше ударов и повалив соперника на лёд. Оба хоккеиста помимо больших штрафов получили по две штрафные минуты за грубость и удар клюшкой.

Примечательно, что вскоре после драки «Барыс» размочил счёт в матче.