В матче «Барыс» — «Амур» состоялась первая драка нового сезона КХЛ

В середине второго периода при счёте 2:0 в пользу «Амура» страсти на площадке накалились и состоялась первая драка нового сезона КХЛ. В бою сошлись нападающий «Барыса» Тайс Томпсон и форвард «Амура» Кирилл Ураков. В яркой драке победу одержал хоккеист дальневосточного клуба, нанеся больше ударов и повалив соперника на лёд. Оба хоккеиста помимо больших штрафов получили по две штрафные минуты за грубость и удар клюшкой.