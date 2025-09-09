«Барыс» отыгрался со счета 0:2 и победил во втором матче КХЛ

В добавленное время заброшенных шайб не было. А в серии послематчевых буллитов выше всяких похвал сыграл голкипер хозяев Шутов, отразивший два броска из трех — последний пришелся мимо ворот. В составе «Барыса» единственный реализованный буллит на счету Савицкого.