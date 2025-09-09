«Барыс» отыгрался со счета 0:2 и победил во втором матче КХЛ

Встреча состоялась в Астане и завершилась в серии послематчевых буллитов.
Гости первыми открыли счет в конце первого периода, когда отличился Олег Ли (20 минута), щелкнувший в ближний угол ворот Андрея Шутова.
В дебюте второго периода Сергей Дубакин разобрался на пятачке перед воротами и сделал счет 2:0 в пользу «Амура».
На 30-й минуте Райли Уолш дальним броском размочил счет для «Барыса».
На 33-й Кирилл Савицкий, удачно сыгравший на добивании, восстановил равновесие — 2:2.
На 37-й минуте Эмиль Галиев, образцово завершивший контратаку, впервые вывел «Барыс» вперед.
Впрочем, в третьем периоде на 42-й минуте Кирилл Петьков использовал выход один на один и сравнял счет, переведя игру в овертайм.
В добавленное время заброшенных шайб не было. А в серии послематчевых буллитов выше всяких похвал сыграл голкипер хозяев Шутов, отразивший два броска из трех — последний пришелся мимо ворот. В составе «Барыса» единственный реализованный буллит на счету Савицкого.
В следующем матче, который пройдет 13 сентября «Барыс» примет минское «Динамо».
Напомним, что в первом матче астанчане в овертайме обыграли «Трактор» (4:3 ОТ).
Михаил Кравец
Александр Гальченюк
Андрей Шутов
Максим Дорожко
12:48
Олег Ли
13:35
Мэйсон Морелли
19:53
Олег Ли
(Иван Мищенко)
20:51
Сергей Дубакин
(Матвей Заседа)
21:38
Ярослав Дыбленко
25:00
Сергей Дубакин
26:28
Ансар Шайхмедденов
26:28
Никита Евсеев
27:20
Виктор Балдаев
28:13
Тайс Томпсон
28:13
Тайс Томпсон
28:13
Кирилл Ураков
28:13
Кирилл Ураков
29:24
Райлли Уолш
(Динмухамед Кайыржан, Майк Веккионе)
32:07
Кирилл Савицкий
(Джейк Мэсси, Динмухамед Кайыржан)
36:43
Эмиль Галимов
(Кирилл Савицкий)
41:18
Кирилл Петьков
(Игнат Коротких, Никита Евсеев)
47:15
Адиль Бекетаев
52:02
Илья Талалуев
победный бросок: Кирилл Савицкий
(Барыс)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит