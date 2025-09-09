Ричмонд
Три очка Радулова помогли «Локомотиву» обыграть «Северсталь»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и череповецкой «Северсталью».

Источник: Чемпионат.com

Победу одержали хозяева со счётом 4:1.

На 19-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Радулов, которому ассистировали Георгий Иванов и Алексей Береглазов. На старте второго периода Рушан Рафиков удвоил преимущество с передач Александра Волкова и Никиты Черепанова. Через несколько минут «Северсталь» сократила отставание благодаря голу Янни Калдиса. В середине третьего периода Егор Сурин с передач Александра Радулова и Георгия Иванова сделал счёт 3:1. На последней минуте «Локомотив» реализовал большинство в формате «5 на 3» — отличился Максим Шалунов с передачи Радулова, который набрал три очка в матче.

«Локомотив» одержал вторую победу в двух матчах на старте сезона.

Локомотив
4:1
1:0, 1:1, 2:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
9.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000
Главные тренеры
Боб Хартли
Андрей Козырев
Вратари
Даниил Исаев
Александр Самойлов
(00:00-57:17)
Александр Самойлов
(c 57:26)
1-й период
15:07
Макар Фомин
18:15
Александр Радулов
(Георгий Иванов, Алексей Береглазов)
2-й период
21:55
Рушан Рафиков
(Никита Черепанов)
22:28
Мартин Гернат
24:56
Янни Калдис
(Николай Чебыкин)
39:59
Александр Радулов
39:59
Томас Грегуар
3-й период
44:04
Байрон Фрэз
47:11
Егор Сурин
(Александр Радулов, Георгий Иванов)
48:10
Егор Сурин
53:17
Илья Иванцов
53:43
Кирилл Танков
57:26
Макар Фомин
58:58
Иван Подшивалов
59:13
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Мартин Гернат)
Статистика
Локомотив
Северсталь
Штрафное время
8
10
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
