Три очка Радулова помогли «Локомотиву» обыграть «Северсталь»

На 19-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Радулов, которому ассистировали Георгий Иванов и Алексей Береглазов. На старте второго периода Рушан Рафиков удвоил преимущество с передач Александра Волкова и Никиты Черепанова. Через несколько минут «Северсталь» сократила отставание благодаря голу Янни Калдиса. В середине третьего периода Егор Сурин с передач Александра Радулова и Георгия Иванова сделал счёт 3:1. На последней минуте «Локомотив» реализовал большинство в формате «5 на 3» — отличился Максим Шалунов с передачи Радулова, который набрал три очка в матче.