Три очка Радулова помогли «Локомотиву» обыграть «Северсталь»

Победу одержали хозяева со счётом 4:1.
На 19-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Радулов, которому ассистировали Георгий Иванов и Алексей Береглазов. На старте второго периода Рушан Рафиков удвоил преимущество с передач Александра Волкова и Никиты Черепанова. Через несколько минут «Северсталь» сократила отставание благодаря голу Янни Калдиса. В середине третьего периода Егор Сурин с передач Александра Радулова и Георгия Иванова сделал счёт 3:1. На последней минуте «Локомотив» реализовал большинство в формате «5 на 3» — отличился Максим Шалунов с передачи Радулова, который набрал три очка в матче.
«Локомотив» одержал вторую победу в двух матчах на старте сезона.
Боб Хартли
Андрей Козырев
Даниил Исаев
Александр Самойлов
(00:00-57:17)
Александр Самойлов
(c 57:26)
15:07
Макар Фомин
18:15
Александр Радулов
(Георгий Иванов, Алексей Береглазов)
21:55
Рушан Рафиков
(Никита Черепанов)
22:28
Мартин Гернат
24:56
Янни Калдис
(Николай Чебыкин)
39:59
Александр Радулов
39:59
Томас Грегуар
44:04
Байрон Фрэз
47:11
Егор Сурин
(Александр Радулов, Георгий Иванов)
48:10
Егор Сурин
53:17
Илья Иванцов
53:43
Кирилл Танков
57:26
Макар Фомин
58:58
Иван Подшивалов
59:13
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Мартин Гернат)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит