Бенуа Гру высказался о первой победе «Трактора» в текущем сезоне КХЛ

— Поменялось то, что шайба просто пошла в ворота. Мы верили в наш процесс и следовали нашему плану. Как я уже сказал, ничего просто так нам сейчас не даётся. У нас десять новых игроков, по ходу предсезонных сборов были травмы, некоторые ребята пропускали достаточное количество времени. Но я очень рад, что сегодня Глотов и Григоренко проявили себя. Сейчас я точно знаю бОльшую часть нашей команды. Других ребят всё ещё узнаю, но могу с уверенностью сказать, что все они — профессиональные спортсмены с боевым духом. Они хотят выигрывать.