Главный тренер «Динамо» объяснил, почему канадский легионер угодил в ротацию

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил, почему нападающий Девин Броссо до сих пор не дебютировал в новом сезоне КХЛ.

Источник: Чемпионат.com

— Второй матч сезона: легионер Девин Броссо уже вне заявки. Насколько велик кредит доверия к нему?

— Я просто смотрю, кто и что выполняет, кто и как движется. Отталкиваемся от этого, определяя состав на игру.

— Александр Кисаков вроде бы наигрывался на предсезонке. Почему он не проходит в состав?

— С кем он наигрывался?

— В том плане, что он был в составе.

— У нас некоторых не было. Сезон длинный, все будут играть. Не надо сейчас после второй игры уже начинать: «Почему один не играет, почему другой не играет». Все будут играть, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.