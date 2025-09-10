Идеальный антигерой. «Шанхай» издевается над СКА — и это то, что было нужно КХЛ

Ты представляешь другую страну, но вынужден долгие годы выступать в России, скитаясь по разным городам в поиске временного дома. Затем переезжаешь в один из самых хоккейных городов страны, где приходится соседствовать с, вероятно, самым крупным и самым богатым клубом лиги. В таких условиях можно сидеть в уголке и собирать со стола свои крошки — а можно заявить о себе в полный голос. «Драконы» выбрали второй путь, и пока, кажется, более чем преуспевают.