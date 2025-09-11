Ветеран СКА раскритиковал акцию «Шанхая» с заменой атрибутики армейского клуба

«Попытки “Шанхая” переманить болельщиков я понимаю. Но те акции, которые они запускают, неприемлемы. СКА — символ Петербурга, болельщик всегда останется с клубом. “Шанхай” борется за зрителя. Это их право. А СКА должен просто показывать хороший хоккей. Только на льду, только победами можно свести на нет маркетинг “Шанхая”, — приводит слова Черкаса Vprognoze.