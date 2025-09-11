Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Ветеран СКА раскритиковал акцию «Шанхая» с заменой атрибутики армейского клуба

Бывший тренер СКА Сергей Черкас раскритиковал акцию «Шанхайских Драконов» с заменой атрибутики армейского клуба на шарф китайской команды.

Источник: Чемпионат.com

Бывший тренер СКА Сергей Черкас раскритиковал акцию «Шанхайских Драконов» с заменой атрибутики армейского клуба на шарф китайской команды.

«Попытки “Шанхая” переманить болельщиков я понимаю. Но те акции, которые они запускают, неприемлемы. СКА — символ Петербурга, болельщик всегда останется с клубом. “Шанхай” борется за зрителя. Это их право. А СКА должен просто показывать хороший хоккей. Только на льду, только победами можно свести на нет маркетинг “Шанхая”, — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Ранее пресс-служба санкт-петербургского СКА выпустила ролик, в котором болельщику армейского клуба предлагают китайские товары в обмен на атрибутику команды.