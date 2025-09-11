ЦСКА с минимальным счётом победил дома «Адмирал»

На 15-й минуте первого периода Денис Гурьянов с передач Ивана Патрихаева и Ретта Гарднера открыл счёт во встрече. Как оказалось, эта шайба стала единственной и победной для армейского клуба в матче. ЦСКА одержал свою вторую победу подряд на старте чемпионата.