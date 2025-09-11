Ричмонд
ЦСКА с минимальным счётом победил дома «Адмирал»

Сегодня, 10 сентября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

Источник: Чемпионат.com

Сегодня, 10 сентября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоялась встреча между местным ЦСКА и владивостокским «Адмиралом». Победу в матче одержали хозяева с минимальным счётом 1:0.

На 15-й минуте первого периода Денис Гурьянов с передач Ивана Патрихаева и Ретта Гарднера открыл счёт во встрече. Как оказалось, эта шайба стала единственной и победной для армейского клуба в матче. ЦСКА одержал свою вторую победу подряд на старте чемпионата.

В следующей встрече ЦСКА сыграет на выезде с «Сочи». «Адмирал» в Новосибирске встретится с местной «Сибирью». Обе игры состоятся 12 сентября.