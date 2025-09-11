Гатиятулин объяснил перестановки в звеньях по ходу матча с «Автомобилистом»

Без ошибок игр не бывает. Соперник их подчеркнул, разбор будет чуть дольше. Нам необходимо обоих вратарей держать в тонусе, действуем по заранее определённому плану. Ряд ребят добавились перед началом сезона, не было возможности наиграть сочетания в контрольных встречах. В Омске взаимодействиями были довольны, однако сегодня игра диктовала необходимость пробовать другие сочетания. Необходим баланс в звеньях, будем действовать по ходу чемпионата«, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент “Чемпионата” Рустам Имамов.