Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Гатиятулин объяснил перестановки в звеньях по ходу матча с «Автомобилистом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о прошедшем матче с «Автомобилистом» (3:6) и перестановках в звеньях, организованных казанской командой по ходу игры.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о прошедшем матче с «Автомобилистом» (3:6) и перестановках в звеньях, организованных казанской командой по ходу игры.

"Понимали, что сегодня открытие сезона. Хотели порадовать болельщиков, но парадоксальный матч, начали здорово, хорошо шли в давление, однако наошибались. После анализа прошлого сезона обозначили одну из основных задач — избегать шторма, пошли ошибки, поэтому решил взять тайм-аут. Вроде вернули преимущество, но наошибались в своей зоне.

Без ошибок игр не бывает. Соперник их подчеркнул, разбор будет чуть дольше. Нам необходимо обоих вратарей держать в тонусе, действуем по заранее определённому плану. Ряд ребят добавились перед началом сезона, не было возможности наиграть сочетания в контрольных встречах. В Омске взаимодействиями были довольны, однако сегодня игра диктовала необходимость пробовать другие сочетания. Необходим баланс в звеньях, будем действовать по ходу чемпионата«, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент “Чемпионата” Рустам Имамов.