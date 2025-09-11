Заварухин: это спорт — без везения не бывает побед, в плей-офф нам залетало всё подряд

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» (6:3) во встрече регулярного чемпионата КХЛ.
"Здорово команда отреагировала на пропущенный гол, собрались ещё больше, чем в начале матча. Хорошие голы забили, гибко сыграли и в обороне, и в атаке правильно.
Третий период немного пассивно провели, счёт сыграл свою роль, надеюсь, перестроимся. Удача? Где-то в обратку прилетело, в плей-офф нам залетало всё подряд, сейчас — наоборот. Это спорт — без везения не бывает побед.
В Тольятти было много моментов, когда должны были забивать, но пропускали не совсем хорошие голы, невынужденные, которые повлияли на результат. Сделали работу над ошибками, и Женя Аликин хороший матч провёл. Держал команду в игре, сделал работу топового вратаря, мы надеемся на него«, — передаёт слова Заварухина корреспондент “Чемпионата” Рустам Имамов.