Заварухин: это спорт — без везения не бывает побед, в плей-офф нам залетало всё подряд

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» (6:3) во встрече регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» (6:3) во встрече регулярного чемпионата КХЛ.

"Здорово команда отреагировала на пропущенный гол, собрались ещё больше, чем в начале матча. Хорошие голы забили, гибко сыграли и в обороне, и в атаке правильно.

Третий период немного пассивно провели, счёт сыграл свою роль, надеюсь, перестроимся. Удача? Где-то в обратку прилетело, в плей-офф нам залетало всё подряд, сейчас — наоборот. Это спорт — без везения не бывает побед.

В Тольятти было много моментов, когда должны были забивать, но пропускали не совсем хорошие голы, невынужденные, которые повлияли на результат. Сделали работу над ошибками, и Женя Аликин хороший матч провёл. Держал команду в игре, сделал работу топового вратаря, мы надеемся на него«, — передаёт слова Заварухина корреспондент “Чемпионата” Рустам Имамов.