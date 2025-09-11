Ричмонд
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Заварухин ответил на вопрос о работе в тандеме со своим братом

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал, что чётко распределил обязанности в команде со своим братом Алексеем.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал, что чётко распределил обязанности в команде со своим братом Алексеем. Алексей Заварухин является помощником главного тренера в команде из Екатеринбурга.

"Почему не сыграл Дмитрий Юдин? У нас идёт плавная подготовка, он приехал не совсем в форме, поберегли немного, чтобы в дальнейшем была уверенность. Форма через игры набирается, но решили сегодня так, пообщавшись как с ним, так и с тренером по физподготовке.

Работа с братом? У каждого тренера есть свои обязанности, у нас они чётко разделены, никто никуда не лезет. У всех есть свои зоны ответственности«, — передаёт слова Заварухина корреспондент “Чемпионата” Рустам Имамов.