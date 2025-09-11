Заварухин ответил на вопрос о работе в тандеме со своим братом

"Почему не сыграл Дмитрий Юдин? У нас идёт плавная подготовка, он приехал не совсем в форме, поберегли немного, чтобы в дальнейшем была уверенность. Форма через игры набирается, но решили сегодня так, пообщавшись как с ним, так и с тренером по физподготовке.