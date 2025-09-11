Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Заварухин — о трёх драках в матче с «Ак Барсом»: хоккей — мужская игра

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин считает, что большое количество драк во встрече с «Ак Барсом» (6:3) лишь подчёркивает мужественность хоккея.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин считает, что большое количество драк во встрече с «Ак Барсом» (6:3) лишь подчёркивает мужественность хоккея.

"Хоккей — мужская игра. Здорово, что в команде есть бойцы, которые могут постоять и за себя, и за партнёра. Правильная реакция на борьбу, честно мужики выяснили отношения между собой. Не только у нас дерутся, в каждой игре почти есть драки, если смотрите другие встречи.

Наверное, ребята где-то устали уже тренироваться, хотят играть. Каждой команде неприятно проигрывать, у них бойцы есть, у нас — бойцы. Но, конечно, хочется, чтобы было больше чистой игры«, — передаёт слова Заварухина корреспондент “Чемпионата” Рустам Имамов.