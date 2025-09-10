Ричмонд
«Автомобилист» нанес поражение «Ак Барсу» в матче КХЛ

Дубль Горбунова помог «Автомобилисту» победить «Ак Барс» в гостевом матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Казани завершилась со счетом 6:3 (2:1, 4:0, 0:2) в пользу гостей, у которых отличились Артем Каштанов (12-я минута), Роман Горбунов (15, 40), Рид Буше (29), Стефан Да Коста (31) и Максим Денежкин (32). В составе проигравших шайбы забросили Кирилл Семенов (5), Дмитрий Яшкин (45) и Митчелл Миллер (57).

Форвард казанцев Владимир Алистров отметился голевой передачей, которая стала его 100-м результативным действием в КХЛ. Нападающий «Автомобилиста» Буше забросил первую шайбу за новую команду после перехода из омского «Авангарда».

Екатеринбуржцы, для которых этот матч стал вторым в сезоне, одержали первую победу. У «Ак Барса» одна победа и два поражения.

В следующем матче «Автомобилист» 12 сентября сыграет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым», казанцы 14 сентября примут магнитогорский «Металлург».

В другом матче дня ЦСКА в Москве обыграл владивостокский «Адмирал» (1:0) благодаря шайбе Дениса Гурьянова. Голкипер Спенсер Мартин, перешедший в столичную команду летом, оформил первый шатаут в КХЛ.

Ак Барс
3:6
1:2, 0:4, 2:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
10.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8758 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Николай Заварухин
Вратари
Тимур Билялов
(00:00-30:21)
Евгений Аликин
Михаил Бердин
(c 30:21)
1-й период
01:14
Брукс Мэйсек
04:31
Кирилл Семенов
(Александр Барабанов, Владимир Алистров)
11:16
Артем Каштанов
(Никита Шашков, Данил Романцев)
14:09
Роман Горбунов
(Максим Осипов, Джесси Блэкер)
16:27
Максим Осипов
18:52
Илья Карпухин
18:52
Никита Трямкин
2-й период
28:00
Рид Буше
28:51
Альберт Яруллин
28:51
Степан Хрипунов
29:13
Илья Сафонов
30:21
Стефан Да Коста
(Джесси Блэкер, Рид Буше)
31:08
Максим Денежкин
(Алексей Бывальцев, Степан Хрипунов)
31:22
Александр Барабанов
31:22
Роман Горбунов
37:14
Алексей Бывальцев
39:51
Роман Горбунов
(Максим Денежкин, Алексей Бывальцев)
3-й период
44:33
Дмитрий Яшкин
(Кирилл Семенов, Григорий Денисенко)
49:21
Максим Осипов
51:08
Никита Трямкин
54:03
Илья Сафонов
54:03
16743
54:38
Михаил Фисенко
56:48
Митчелл Миллер
Статистика
Ак Барс
Автомобилист
Штрафное время
21
27
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит