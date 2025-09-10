«Автомобилист» нанес поражение «Ак Барсу» в матче КХЛ

Встреча в Казани завершилась со счетом 6:3 (2:1, 4:0, 0:2) в пользу гостей, у которых отличились Артем Каштанов (12-я минута), Роман Горбунов (15, 40), Рид Буше (29), Стефан Да Коста (31) и Максим Денежкин (32). В составе проигравших шайбы забросили Кирилл Семенов (5), Дмитрий Яшкин (45) и Митчелл Миллер (57).