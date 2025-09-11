Московское «Динамо» одержало первую победу в сезоне, одолев по буллитам «Металлург»

В Магнитогорске состоялась встреча между местным «Металлургом» и московским «Динамо». Победу в серии буллитов со счётом 2:1 одержали гости.
На восьмой минуте третьего периода Фредрик Классон мощным щелчком от синей линии вывел московское «Динамо» вперёд. На 14-й минуте периода Дмитрий Силантьев восстановил равенство в счёте. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты «Динамо».
В следующей игре магнитогорский клуб в гостях встретится с казанским «Ак Барсом» 14 сентября. Московское «Динамо» 13 сентября в Омске сыграет с местным «Авангардом».
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
11.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 6988 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Алексей Кудашов
Вратари
Илья Набоков
Максим Моторыгин
1-й период
06:58
Владимир Ткачев
13:11
Даниил Пыленков
13:25
Кирилл Адамчук
2-й период
31:22
Артем Чернов
3-й период
41:25
Фредрик Классон
47:43
Алексей Маклюков
47:43
Седрик Пакетт
47:46
Фредрик Классон
(Даниил Пыленков, Артем Ильенко)
52:26
Владимир Ткачев
53:27
Дмитрий Силантьев
(Роман Канцеров)
53:27
Макар Хабаров
53:27
Данила Паливко
53:27
Роман Канцеров
53:27
Максим Джиошвили
53:27
Даниил Пыленков
53:27
Максим Комтуа
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никита Гусев
(Динамо М)
Статистика
Металлург Мг
Динамо М
Штрафное время
12
16
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит