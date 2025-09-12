Молодежь вытащила Ларионова! СКА выиграл впервые в сезоне

В следующий раз звено молодых напомнило о себе в третьем периоде, когда СКА вновь надо было удваивать преимущество. Ребята исполнили все по тому же сценарию: быстрая контратака, которая завершается голевым броском в одно касание. На этот раз ассистировали Поляков и Дишковский, а замыкал Бреннан Менелл.