Молодежь вытащила Ларионова! СКА выиграл впервые в сезоне

В первом домашнем матче армейцы переиграли «Трактор».

Источник: ХК СКА

Первые два матча СКА при Игоре Ларионове не задались. В первой встрече сезона армейцы в питерском дерби уступили «Шанхай Дрэгонс», пропустив аж семь шайб. Во втором матче Игорь Ларионов проиграл в личном дерби своей бывшей команде, «Торпедо» (2:3 ОТ).

Так что сегодня СКА победа была просто необходима — начинать сезон с трех поражений было бы совсем плохо. И тут на помощь Профессору пришли студенты.

У противника СКА старт сезона тоже не получился. В первых трех встречах у «Трактора» было два поражения от «Локомотива» и «Барыса» и тяжелейшая победа над «Нефтехимиком» с голом на последней минуте.

Но именно «Трактор» в первые 14 минут встречи смотрелся лучше. Если бы не игра 22-летнего Артемия Плешкова, неизвестно, сколько бы шайб побывало в воротах питерцев.

Несмотря на это, повел в счете именно СКА: 22-летний Никита Дишковский и 19-летний Матвей Короткий убежали в контратаку, которая завершилась голом последнего.

Интересно вспоминать, что в самом начале сборов Короткого отправляли в СКА-ВМФ. Кажется, в ВХЛ смогли подготовить настоящего монстра.

В самом начале второго периода СКА удвоил преимущество усилиями Марата Хайруллина. Кстати, ассистировал ему Маркус Филлипс. На счету защитника, над переходом которого много иронизировали летом, уже два ассиста в этом сезоне.

Пока Джошуа Ливо дисквалифицирован из-за пропуска церемонии закрытия сезона, в «Тракторе» появляется новый лидер: Пьерик Дюбе набирал очки во всех трех матчах чемпионата и сегодня решил тоже продлить эту серию — его шайба ненадолго сократила отставание до одного гола.

Ненадолго, потому что тут же последовал ответ от бригады молодых из СКА. На этот раз Дишковский и Короткий задействовали еще 21-летнего Матвея Полякова. Именно он стал автором третьей шайбы питерской команды сегодня.

В следующий раз звено молодых напомнило о себе в третьем периоде, когда СКА вновь надо было удваивать преимущество. Ребята исполнили все по тому же сценарию: быстрая контратака, которая завершается голевым броском в одно касание. На этот раз ассистировали Поляков и Дишковский, а замыкал Бреннан Менелл.

У Никиты Дишковского, который проводил только второй матч в КХЛ, набралось аж три результативных действия: все три — передачи. У Короткого и Полякова сегодня по 1+1.

Итоговый счет установил Сергей Плотников. Кстати, ассистировал ему Артемий Плешков. Так что и молодой голкипер не ушел сегодня со льда без результативных действий.

СКА выиграл первый матч при Игоре Ларионове. И хочется, чтобы сегодняшний перформанс тройки Поляков — Короткий — Дишковский не стал единственным. Тренер уже успел запустить в большой хоккей Богдана Конюшкова, Василия Атанасова, Никиту Артамонова — теперь он продолжает свое дело уже в СКА.

СКА
5:2
1:0, 2:2, 2:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
11.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11816 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Бенуа Гру
Вратари
Артемий Плешков
Крис Дригер
(00:00-54:43)
Крис Дригер
(c 57:36)
1-й период
13:52
Матвей Короткий
(Никита Дишковский)
14:30
Егор Коршков
2-й период
23:26
Марат Хайруллин
(Валентин Зыков, Маркус Филлипс)
27:12
Пьеррик Дюбе
27:42
Матвей Поляков
(Никита Дишковский, Матвей Короткий)
34:11
Арсений Коромыслов
36:25
Михаил Воробьев
37:35
Александр Кадейкин
(Семен Дер-Аргучинцев, Пьеррик Дюбе)
3-й период
46:33
Бреннан Менелл
(Матвей Поляков, Никита Дишковский)
47:19
Тревор Мерфи
50:07
Владимир Жарков
57:36
Сергей Плотников
(Артемий Плешков, Рокко Гримальди)
Статистика
СКА
Трактор
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит