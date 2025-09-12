Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.55
X
4.40
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.45
X
4.55
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.95
П2
3.28
Хоккей. КХЛ
13.09
Авангард
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2

«Забитый гол позволил раскрепоститься». Главный тренер «Сибири» — о победе над «Адмиралом»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о победе над «Адмиралом» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Источник: Чемпионат.com

«Спасибо огромное команде, было очень приятно получить лучшего игрока матча (смеётся). Есть традиция такая. Тяжёлый матч, есть ещё над чем работать. Не сработало большинство, хотя соперник позволял, удалялся. Были хорошие моменты, но реализацию надо улучшать. Где-то упростили ситуацию, глаза закрыли — гол. Хорошую трудовую шайбу забили, она была необходима команде. Она позволила раскрепоститься, была хорошая скамейка, лавка. Спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали на протяжении всего матча», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.