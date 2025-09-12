«Спартак» продлил контракт с Мальцевым

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» продлил контракт с российским нападающим Михаилом Мальцевым, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение с Мальцевым рассчитано до конца сезона-2026/27.
Мальцеву 27 лет. Он выступает за «Спартак» с декабря 2023 года. Всего за «красно-белых» он провел 108 матчей, в которых набрал 55 (22 гола + 33 передачи) очков.
На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2016 года Мальцев был выбран в четвертом раунде под общим 102-м номером клубом «Нью-Джерси Девилз».