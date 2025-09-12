Ричмонд
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.60
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
0
:
Лада
0
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.05
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.40
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
13.09
Авангард
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2

«Спартак» продлил контракт с Мальцевым

«Спартак» продлил контракт с нападающим Мальцевым до конца сезона-2026/27.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» продлил контракт с российским нападающим Михаилом Мальцевым, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Новое соглашение с Мальцевым рассчитано до конца сезона-2026/27.

Мальцеву 27 лет. Он выступает за «Спартак» с декабря 2023 года. Всего за «красно-белых» он провел 108 матчей, в которых набрал 55 (22 гола + 33 передачи) очков.

На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2016 года Мальцев был выбран в четвертом раунде под общим 102-м номером клубом «Нью-Джерси Девилз».