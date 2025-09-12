«Сочи» нанес ЦСКА первое поражение в новом сезоне КХЛ

«Сочи» обыграл московский ЦСКА со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Шайбы забросили Даниил Сероух (39-я минута) и Уилл Биттен (60).
Голкипер «Сочи» Павел Хомченко провел восьмой матч «на ноль» в карьере в КХЛ.
ЦСКА после двух побед потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛ. У «Сочи» тоже две победы и поражение.
В следующем матче ЦСКА 14 сентября в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью», «Сочи» в тот же день примет челябинский «Трактор».
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
12.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ДС Большой
Главные тренеры
Владимир Крикунов
Игорь Никитин
Вратари
Павел Хомченко
Спенсер Мартин
(00:00-59:01)
Спенсер Мартин
(c 59:19)
1-й период
13:10
Денис Зернов
19:53
Матвей Гуськов
2-й период
26:05
Иван Дроздов
38:21
Даниил Сероух
(Антон Малышев, Максим Березин)
3-й период
42:58
Николай Коваленко
47:54
Тахир Мингачев
59:19
Уильям Биттен
(Трой Джозефс)
Статистика
Сочи
ЦСКА
Штрафное время
2
10
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит