«Торпедо» обыграло «Ладу», одержав третью победу на старте сезона в КХЛ

Игра завершилась со счетом 4:3. В составе нижегородцев дубль оформил Сергей Гончарук, по разу отличились форварды Михаил Абрамов и Егор Соколов. За команду из Тольятти забили нападающие Дмитрий Кугрышев, Уильям Дюфур и Райли Савчук.
Для «Торпедо» эта победа стала третьей подрял на старте сезона. Ранее команда Алексея Исакова переиграла «Салават Юлаев» (4:3) и СКА (3:2 ОТ). Ярославцы набрали 6 очков и возглавили таблицу Западной конференции. «Лада» с 2 очками после двух матчей занимает 10-ю строчку.
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
12.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный
Главные тренеры
Алексей Исаков
Борис Миронов
Вратари
Денис Костин
Александр Трушков
(00:00-58:55)
1-й период
03:06
Дмитрий Кугрышев
(Андрей Чивилев, Максим Белоусов)
09:21
Джошуа Лоуренс
10:44
Михаил Абрамов
(Бобби Нарделла, Никита Рожков)
18:59
Андрей Чивилев
2-й период
31:31
Уильям Дюфур
(Иван Савчик)
32:31
Андрей Обидин
32:53
Владислав Фирстов
35:35
Сергей Гончарук
37:17
Алекс Коттон
3-й период
43:41
Сергей Гончарук
(Бобби Нарделла, Алексей Кручинин)
50:10
Бобби Нарделла
56:14
Егор Соколов
(Владислав Фирстов, Михаил Абрамов)
59:51
Райли Савчук
(Алекс Коттон, Андрей Чивилев)
Статистика
Торпедо
Лада
Штрафное время
4
8
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит