Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13.09
Авангард
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.24
П2
3.01
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2

«Торпедо» обыграло «Ладу», одержав третью победу на старте сезона в КХЛ

«Торпедо» на своей площадке обыграло «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счетом 4:3. В составе нижегородцев дубль оформил Сергей Гончарук, по разу отличились форварды Михаил Абрамов и Егор Соколов. За команду из Тольятти забили нападающие Дмитрий Кугрышев, Уильям Дюфур и Райли Савчук.

Для «Торпедо» эта победа стала третьей подрял на старте сезона. Ранее команда Алексея Исакова переиграла «Салават Юлаев» (4:3) и СКА (3:2 ОТ). Ярославцы набрали 6 очков и возглавили таблицу Западной конференции. «Лада» с 2 очками после двух матчей занимает 10-ю строчку.

Торпедо
4:3
1:1, 1:1, 2:1
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
12.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный
Главные тренеры
Алексей Исаков
Борис Миронов
Вратари
Денис Костин
Александр Трушков
(00:00-58:55)
1-й период
03:06
Дмитрий Кугрышев
(Андрей Чивилев, Максим Белоусов)
09:21
Джошуа Лоуренс
10:44
Михаил Абрамов
(Бобби Нарделла, Никита Рожков)
18:59
Андрей Чивилев
2-й период
31:31
Уильям Дюфур
(Иван Савчик)
32:31
Андрей Обидин
32:53
Владислав Фирстов
35:35
Сергей Гончарук
37:17
Алекс Коттон
3-й период
43:41
Сергей Гончарук
(Бобби Нарделла, Алексей Кручинин)
50:10
Бобби Нарделла
56:14
Егор Соколов
(Владислав Фирстов, Михаил Абрамов)
59:51
Райли Савчук
(Алекс Коттон, Андрей Чивилев)
Статистика
Торпедо
Лада
Штрафное время
4
8
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит