«Торпедо» обыграло «Ладу», одержав третью победу на старте сезона в КХЛ

Для «Торпедо» эта победа стала третьей подрял на старте сезона. Ранее команда Алексея Исакова переиграла «Салават Юлаев» (4:3) и СКА (3:2 ОТ). Ярославцы набрали 6 очков и возглавили таблицу Западной конференции. «Лада» с 2 очками после двух матчей занимает 10-ю строчку.