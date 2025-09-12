Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.24
П2
3.01
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Галлан оценил победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Источник: Чемпионат.com

— Очень рад результату. Обыграть такую хорошую команду было здорово. Сегодня мы бились все 60 минут.

— Снова пропускаете первыми. Это нужно, чтобы проснуться команде?

— Важно, кто забивает следующим, меня это не беспокоит. У нас две победы и поражение по буллитам.

— Был ли вызов сыграть против действующих чемпионов и Боба Хартли?

— Это был очень хороший вызов, команда настраивается по-особому на такие матчи. Сегодня мы играли очень хорошо. У Боба очень хорошая силовая команда, он отличный тренер. Но сегодня был наш вечер. У них всё впереди.

— Бросали удобно для Исаева в первом периоде. Делали акцент на этом в перерыве?

— Нет. Меня беспокоило, что мы не реализовали четыре большинства. Спунер забросил важную шайбу. Хорошо играли в равных составах, но не очень в большинстве. Меньшинство было хорошим, большинство станет лучше, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.