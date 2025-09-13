ЦСКА впервые проиграл при Никитине, «Локомотив» — при Хартли. Итоги сенсационного дня КХЛ

На четвёртой минуте нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев забил первый гол в матче. На 11-й минуте форвард «Торпедо» Михаил Абрамов сравнял счёт. На 32-й минуте нападающий Уильям Дюфур вывел гостей вперёд. На 36-й минуте форвард Сергей Гончарук восстановил равенство в счёте. На 44-й минуте Гончарук оформил дубль. На 57-й минуте нападающий Егор Соколов забил четвёртый гол в ворота «Лады». В концовке встречи форвард тольяттинского клуба Райли Савчук отыграл одну шайбу.