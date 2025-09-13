ЦСКА впервые проиграл при Никитине, «Локомотив» — при Хартли. Итоги сенсационного дня КХЛ

12 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.
«Сибирь» одержала первую победу в сезоне, обыграв «Адмирал» в серии буллитов
В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Адмирал» из Владивостока. Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 2:1.
На 35-й минуте нападающий дальневосточной команды Павел Шэн забил первый гол. На 47-й минуте Алексей Яковлев сравнял счёт в матче и перевёл игру в овертайм, прервав длительную безголевую серию новосибирцев на старте сезона КХЛ.
В дополнительное время команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались хозяева. Таким образом, «Сибирь» одержала первую победу в сезоне.
«Автомобилист» уверенно обыграл «Салават Юлаев» и одержал вторую победу подряд
В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 4:1.
В составе хозяев отличился Денис Ян. За «Автомобилист» заброшенными шайбами отметились Семён Кизимов, Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста и Рид Буше.
Таким образом, команда из Екатеринбурга одержала вторую победу подряд на старте сезона.
ЦСКА всухую проиграл «Сочи» в гостевом матче
В Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали хозяева со счётом 2:0.
На 39-й минуте нападающий Даниил Сероух забил первый гол и вывел «Сочи» вперёд. В концовке встречи форвард Уилл Биттен забросил вторую шайбу в ворота армейцев. Первый шат-аут в нынешнем сезоне оформил голкипер «леопардов» Павел Хомченко.
Ранее «Сочи» потерпел поражение от «Спартака» (3:4) и одержал победу над московским «Динамо» (3:2 Б). На счету ЦСКА были две победы над бело-голубыми (6:2) и «Адмиралом» (1:0). Московский клуб потерпел первое поражение после возвращения Игоря Никитина на тренерский мостик.
В следующем матче южный клуб примет челябинский «Трактор». ЦСКА на выезде сыграет с «Северсталью». Обе встречи пройдут 14 сентября.
«Торпедо» одержало третью победу кряду, переиграв «Ладу»
В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали хозяева со счётом 4:3.
На четвёртой минуте нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев забил первый гол в матче. На 11-й минуте форвард «Торпедо» Михаил Абрамов сравнял счёт. На 32-й минуте нападающий Уильям Дюфур вывел гостей вперёд. На 36-й минуте форвард Сергей Гончарук восстановил равенство в счёте. На 44-й минуте Гончарук оформил дубль. На 57-й минуте нападающий Егор Соколов забил четвёртый гол в ворота «Лады». В концовке встречи форвард тольяттинского клуба Райли Савчук отыграл одну шайбу.
Ранее «Торпедо» одержало две победы над «Салаватом Юлаевым» (4:3) и СКА (3:2 ОТ). На счету «Лады» была одна победа над «Автомобилистом» (4:3).
«Шанхайские Драконы» нанесли «Локомотиву» первое поражение в сезоне
В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.
На седьмой минуте нападающий «Локомотива» Александр Полунин забросил первую шайбу в матче. На 29-й минуте форвард «Драконов» Райан Спунер сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Райли Саттер вывел хозяев вперёд. На 56-й минуте Макс Эллис забил третий гол в ворота железнодорожников. На 58-й минуте Дойл Сомерби установил окончательный счёт — 4:1.
Ранее «Драконы» одержали одну победу над СКА (7:4) и потерпели одно поражение от «Адмирала» (3:4 Б). На счету «Локомотива» было две победы над «Трактором» (2:1 Б) и «Северсталью» (4:1). Железнодорожники потерпели первое поражение под руководством Боба Хартли.