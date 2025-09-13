Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.25
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.52
X
4.50
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Дригер рассказал, что его приятно удивило в России

Форвард «Трактора» Дригер заявил, что удивлен, насколько россияне любят хоккей.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Канадский голкипер челябинского «Трактора» Крис Дригер заявил, что был приятно удивлен тем, насколько россияне любят хоккей, сравнив интерес к нему в России и в Канаде.

В июне «Трактор» объявил о переходе 31-летнего Дригера.

«Что еще меня удивило — я не осознавал, насколько сильно русские люди любят хоккей. Когда я просто гуляю по Челябинску, дети могут остановить меня даже по дороге в магазин и попросить фото или автограф. Это очень здорово — видеть, насколько сильно люди здесь любят хоккей. Это похоже на мою родную страну, Канаду, но я бы сказал, что как будто бы даже больше любят. У меня не было какой-то звездной карьеры в НХЛ или чего-то подобного, и в Канаде меня на улице не останавливают. А здесь, еще до того, как я сыграл хоть одну игру, мы приехали с женой в Челябинск, и люди уже просили сфотографироваться с моей женой, со мной. Еще, и я слышал об этом раньше, люди здесь очень добрые. В России много хороших людей, и это очень приятно видеть», — приводит слова Дригера сайт «Трактора».

«Честно говоря, меня удивило, насколько вкусная здесь еда. Да, еда действительно отличная, очень свежая. Наверное, я не совсем понимал, чего ожидать, но знал, что будет сильно отличаться. И я был очень приятно удивлен едой. Я ел борщ и блины, много блинов. Они мне понравились, блины с ветчиной и сыром. Я ем их довольно часто, еда отличная, но в целом я просто стараюсь впитывать все и наслаждаться. Мне нравится баня. У нас есть баня прямо на арене, но я еще не успел испытать традиционный русский вариант полностью, хотя очень хочу», — добавил он.

Дригер на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2012 года был выбран в третьем раунде под общим 76-м номером клубом «Оттава Сенаторз». На протяжении карьеры он выступал в составе «Флориды Пантерз», «Сиэтл Кракен», а также ряда клубов Американской хоккейной лиги. В марте 2025 года был обменян в «Виннипег Джетс» и не провел ни одного матча за клуб. Дригер является серебряным призером чемпионата мира по хоккею 2022 года в составе сборной Канады.