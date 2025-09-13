Дригер рассказал, что его приятно удивило в России

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Канадский голкипер челябинского «Трактора» Крис Дригер заявил, что был приятно удивлен тем, насколько россияне любят хоккей, сравнив интерес к нему в России и в Канаде.
В июне «Трактор» объявил о переходе 31-летнего Дригера.
«Что еще меня удивило — я не осознавал, насколько сильно русские люди любят хоккей. Когда я просто гуляю по Челябинску, дети могут остановить меня даже по дороге в магазин и попросить фото или автограф. Это очень здорово — видеть, насколько сильно люди здесь любят хоккей. Это похоже на мою родную страну, Канаду, но я бы сказал, что как будто бы даже больше любят. У меня не было какой-то звездной карьеры в НХЛ или чего-то подобного, и в Канаде меня на улице не останавливают. А здесь, еще до того, как я сыграл хоть одну игру, мы приехали с женой в Челябинск, и люди уже просили сфотографироваться с моей женой, со мной. Еще, и я слышал об этом раньше, люди здесь очень добрые. В России много хороших людей, и это очень приятно видеть», — приводит слова Дригера сайт «Трактора».
«Честно говоря, меня удивило, насколько вкусная здесь еда. Да, еда действительно отличная, очень свежая. Наверное, я не совсем понимал, чего ожидать, но знал, что будет сильно отличаться. И я был очень приятно удивлен едой. Я ел борщ и блины, много блинов. Они мне понравились, блины с ветчиной и сыром. Я ем их довольно часто, еда отличная, но в целом я просто стараюсь впитывать все и наслаждаться. Мне нравится баня. У нас есть баня прямо на арене, но я еще не успел испытать традиционный русский вариант полностью, хотя очень хочу», — добавил он.
Дригер на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2012 года был выбран в третьем раунде под общим 76-м номером клубом «Оттава Сенаторз». На протяжении карьеры он выступал в составе «Флориды Пантерз», «Сиэтл Кракен», а также ряда клубов Американской хоккейной лиги. В марте 2025 года был обменян в «Виннипег Джетс» и не провел ни одного матча за клуб. Дригер является серебряным призером чемпионата мира по хоккею 2022 года в составе сборной Канады.