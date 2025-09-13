Дригер рассказал, что его приятно удивило в России

«Что еще меня удивило — я не осознавал, насколько сильно русские люди любят хоккей. Когда я просто гуляю по Челябинску, дети могут остановить меня даже по дороге в магазин и попросить фото или автограф. Это очень здорово — видеть, насколько сильно люди здесь любят хоккей. Это похоже на мою родную страну, Канаду, но я бы сказал, что как будто бы даже больше любят. У меня не было какой-то звездной карьеры в НХЛ или чего-то подобного, и в Канаде меня на улице не останавливают. А здесь, еще до того, как я сыграл хоть одну игру, мы приехали с женой в Челябинск, и люди уже просили сфотографироваться с моей женой, со мной. Еще, и я слышал об этом раньше, люди здесь очень добрые. В России много хороших людей, и это очень приятно видеть», — приводит слова Дригера сайт «Трактора».