Болельщик «Ак Барса» пропал без вести, спасая женщину из воды

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Болельщик казанского «Ак Барса» Антон Агафонов пропал без вести, спасая женщину из воды, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Накануне в Казани произошла трагедия, которая унесла жизни четверых человек и коснулась семьи “Ак Барса”. Спасая женщину из воды, без вести пропал один из самых преданных и страстных болельщиков нашей команды — Антон Агафонов. Хоккейный клуб “Ак Барс” выражает искреннюю поддержку родным и близким Антона в этот непростой момент. Мы до последнего будем верить в лучшее», — говорится в заявлении клуба.
Как сообщает «Бизнес Online», в пятницу Агафонов отмечал 46-летие и отправился с коллегами на Волгу. Компания сняла два катера, один из которых перевернулся и начал тонуть. Агафонов, который был на другом катере, пытался спасти беременную женщину.
Отмечается, что Агафонов с сезона-1989/90 не пропускал ни одного домашнего матча «Ак Барса».