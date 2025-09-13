Болельщик «Ак Барса» пропал без вести, спасая женщину из воды

«Накануне в Казани произошла трагедия, которая унесла жизни четверых человек и коснулась семьи “Ак Барса”. Спасая женщину из воды, без вести пропал один из самых преданных и страстных болельщиков нашей команды — Антон Агафонов. Хоккейный клуб “Ак Барс” выражает искреннюю поддержку родным и близким Антона в этот непростой момент. Мы до последнего будем верить в лучшее», — говорится в заявлении клуба.