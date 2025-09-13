Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.24
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.52
X
4.50
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2

«Голы — вопрос времени». Кудашов — о низкой результативности московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов перед игрой с «Авангардом» высказался о низкой результативности бело-голубых на старте сезона.

Источник: Чемпионат.com

— Состав не претерпел фундаментальных изменений, но в то же время результативность оставляет желать лучшего. Почему так происходит? Есть ли причины для беспокойства динамовских болельщиков?

— Состав не претерпел фундаментальных изменений, но в то же время результативность оставляет желать лучшего. Почему так происходит? Есть ли причины для беспокойства динамовских болельщиков?

— Причин для беспокойства нет. Я уже говорил, что у нас квалифицированные нападающие. Голы — вопрос времени.

— Добавляет ли вам интереса как тренеру встреча со своим бывшим подопечным Дмитрием Рашевским? Понятно, что на льду друзей нет, но удалось ли сохранить теплые отношения и с Дмитрием, и с Алексеем Сопиным?

— В «Авангарде» много игроков — бывших динамовцев. Почему только про Рашевского спрашиваете? Он играет сейчас в другой команде, не будем это обсуждать, — цитирует Кудашова пресс-служба «Динамо».