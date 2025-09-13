Вратарь «Динамо» в 17 лет стал самым молодым голкипером в истории КХЛ

Селиванов дебютировал в КХЛ в возрасте 17 лет и 50 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Илье Сорокину — 17 лет и 156 дней (новокузнецкий «Металлург», 2013 год). 30-летний Сорокин сейчас играет в КХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс».