Вратарь «Динамо» в 17 лет стал самым молодым голкипером в истории КХЛ

Вратарь московского «Динамо» Владимир Селиванов стал самым молодым голкипером, сыгравшим в КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Селиванов дебютировал в КХЛ в возрасте 17 лет и 50 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Илье Сорокину — 17 лет и 156 дней (новокузнецкий «Металлург», 2013 год). 30-летний Сорокин сейчас играет в КХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс».
Селиванов вышел на лед на 42-й минуте матча против омского «Авангарда» (4:7). После шестой пропущенной шайбы он заменил Максима Моторыгина.
В итоге Селиванов отразил все 11 бросков по своим воротам.
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
13.09.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 11952 зрителя
Главные тренеры
Ги Буше
Алексей Кудашов
Вратари
Никита Серебряков
Максим Моторыгин
(00:00-41:41)
В. Селиванов
(41:41-56:33)
В. Селиванов
(c 57:34)
1-й период
01:00
Седрик Пакетт
(Даниил Пыленков, Максим Мамин)
02:28
Фредрик Классон
03:17
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
12:40
Джованни Фьоре
13:24
Игорь Мартынов
14:10
Семен Чистяков
14:10
Седрик Пакетт
14:31
Джордан Уил
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
15:12
Игорь Ожиганов
(Дилан Сикьюра, Максим Комтуа)
19:02
Артем Чернов
2-й период
20:50
Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
26:02
Дмитрий Рашевский
34:05
Николай Прохоркин
(Максим Лажуа)
36:37
Николай Прохоркин
(Семен Чистяков, Максим Лажуа)
37:20
Вячеслав Войнов
3-й период
41:41
Александр Волков
(Наиль Якупов, Семен Чистяков)
44:01
Артем Швец-Роговой
(Никита Гусев)
57:34
Джованни Фьоре
Статистика
Авангард
Динамо М
Штрафное время
8
6
Голы в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит