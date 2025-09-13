Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14.09
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
14.09
Нефтехимик
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
14.09
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.21
П2
2.24
Хоккей. КХЛ
14.09
СКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.97
П2
5.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
7
:
Динамо М
4
П1
X
П2

Вратарь «Динамо» в 17 лет стал самым молодым голкипером в истории КХЛ

Владимир Селиванов дебютировал в КХЛ в возрасте 17 лет и 50 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Илье Сорокину — 17 лет и 156 дней.

Источник: РБК Спорт

Вратарь московского «Динамо» Владимир Селиванов стал самым молодым голкипером, сыгравшим в КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Селиванов дебютировал в КХЛ в возрасте 17 лет и 50 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Илье Сорокину — 17 лет и 156 дней (новокузнецкий «Металлург», 2013 год). 30-летний Сорокин сейчас играет в КХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс».

Селиванов вышел на лед на 42-й минуте матча против омского «Авангарда» (4:7). После шестой пропущенной шайбы он заменил Максима Моторыгина.

В итоге Селиванов отразил все 11 бросков по своим воротам.

Авангард
7:4
1:3, 4:0, 2:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
13.09.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 11952 зрителя
Главные тренеры
Ги Буше
Алексей Кудашов
Вратари
Никита Серебряков
Максим Моторыгин
(00:00-41:41)
В. Селиванов
(41:41-56:33)
В. Селиванов
(c 57:34)
1-й период
01:00
Седрик Пакетт
(Даниил Пыленков, Максим Мамин)
02:28
Фредрик Классон
03:17
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
12:40
Джованни Фьоре
13:24
Игорь Мартынов
14:10
Семен Чистяков
14:10
Седрик Пакетт
14:31
Джордан Уил
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
15:12
Игорь Ожиганов
(Дилан Сикьюра, Максим Комтуа)
19:02
Артем Чернов
2-й период
20:50
Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
26:02
Дмитрий Рашевский
34:05
Николай Прохоркин
(Максим Лажуа)
36:37
Николай Прохоркин
(Семен Чистяков, Максим Лажуа)
37:20
Вячеслав Войнов
3-й период
41:41
Александр Волков
(Наиль Якупов, Семен Чистяков)
44:01
Артем Швец-Роговой
(Никита Гусев)
57:34
Джованни Фьоре
Статистика
Авангард
Динамо М
Штрафное время
8
6
Голы в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит