Минское «Динамо» обыграло «Барыс» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Минское «Динамо» обыграло астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Астане завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Алекс Лимож (6-я, 35-я минуты) и Сэм Энэс (40). За «Барыс» шайбу забросил Майкл Веккьоне (34).
«Барыс» потерпел первое поражение с момента старта регулярного чемпионата. До этого казахстанский коллектив выиграл две встречи. На счету минчан две победы и одно поражение.
В следующем матче «Барыс» примет московское «Динамо». Встреча состоится в понедельник. Минчане в этот же день сыграют с омским «Авангардом» на выезде.
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
13.09.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена
Главные тренеры
Михаил Кравец
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Андрей Шутов
Закари Фукале
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
