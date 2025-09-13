Ричмонд
Минское «Динамо» обыграло «Барыс» в матче чемпионата КХЛ

Астанинский «Барыс» проиграл минскому «Динамо» в матче чемпионата КХЛ.

Источник: ХК "Динамо" Минск

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Минское «Динамо» обыграло астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Астане завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Алекс Лимож (6-я, 35-я минуты) и Сэм Энэс (40). За «Барыс» шайбу забросил Майкл Веккьоне (34).

«Барыс» потерпел первое поражение с момента старта регулярного чемпионата. До этого казахстанский коллектив выиграл две встречи. На счету минчан две победы и одно поражение.

В следующем матче «Барыс» примет московское «Динамо». Встреча состоится в понедельник. Минчане в этот же день сыграют с омским «Авангардом» на выезде.

Барыс
1:3
0:0, 0:0, 0:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
13.09.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена
Главные тренеры
Михаил Кравец
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Андрей Шутов
Закари Фукале
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит