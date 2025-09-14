«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Локомотивом», отыгравшись со счёта 1:3

Одним из главных героев матча стал нападающий «Локомотива» Александр Радулов, оформивший дубль и отметившийся результативной передачей. Форвард забросил первую шайбу в матче уже на 31-й секунде. Также голы в составе «Локомотива» забили Егор Сурин и Максим Шалунов. За «Нефтехимик» шайбы забросили Андрей Белозёров, Жан-Себастьен Ди, Евгений Митякин и Данил Юртайкин, сравнявший счёт на 54-й минуте матча. В овертайме победу одержали хозяева благодаря голу Дамира Жафярова.