Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.21
П2
2.66
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.21
П2
2.22
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.24
П2
4.94
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.51
X
4.23
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.12
П2
3.57
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Нефтехимик
5
:
Локомотив
4
П1
X
П2

«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Локомотивом», отыгравшись со счёта 1:3

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Локомотивом».

Источник: Чемпионат.com

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Локомотивом». Встреча завершилась в пользу нижнекамского клуба со счётом 5:4 в овертайме.

Одним из главных героев матча стал нападающий «Локомотива» Александр Радулов, оформивший дубль и отметившийся результативной передачей. Форвард забросил первую шайбу в матче уже на 31-й секунде. Также голы в составе «Локомотива» забили Егор Сурин и Максим Шалунов. За «Нефтехимик» шайбы забросили Андрей Белозёров, Жан-Себастьен Ди, Евгений Митякин и Данил Юртайкин, сравнявший счёт на 54-й минуте матча. В овертайме победу одержали хозяева благодаря голу Дамира Жафярова.