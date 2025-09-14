Дубль Коваленко принес ЦСКА победу над «Северсталью» в матче КХЛ

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Николай Коваленко (20-я и 35-я минуты). У хозяев шайбу забросил Илья Иванцов (46).
В следующем матче ЦСКА 16 сентября примет московский «Спартак», «Северсталь» в тот же день дома сыграет против магнитогорского «Металлурга».
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
14.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец
Главные тренеры
Андрей Козырев
Игорь Никитин
Вратари
Александр Самойлов
(00:00-58:05)
Дмитрий Гамзин
1-й период
15:41
Ретт Гарднер
19:31
Тимофей Давыдов
19:38
Николай Коваленко
(Даниэль Спронг, Денис Зернов)
2-й период
34:50
Николай Коваленко
(Никита Нестеров, Владислав Провольнев)
3-й период
44:33
Ретт Гарднер
45:34
Илья Иванцов
(Александр Скоренов, Руслан Абросимов)
49:31
Кирилл Танков
Статистика
Северсталь
ЦСКА
Штрафное время
4
4
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит