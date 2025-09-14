Ричмонд
«Трактор» одержал вторую победу в сезоне, обыграв «Сочи» в овертайме гостевого матча

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Трактором».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась в пользу гостей со счётом 4:3 в овертайме.

К девятой минуте матча челябинский «Трактор» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Михаил Горюнов-Рольгизер и Степан Горбунов. В начале второго периода команды обменялись голами — отличились форвард «Сочи» Даниил Сероух и защитник «Трактора» Сергей Телегин. В конце периода Денис Венгрыжановский сократил отставание в счёте до минимума. На 47-й минуте Матвей Гуськов сравнял счёт. Победу в овертайме одержали гости благодаря голу Пьеррика Дюбе в большинстве.

Сочи
3:4
0:2, 2:1, 1:0
ОТ
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
14.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой
Главные тренеры
Владимир Крикунов
Бенуа Гру
Вратари
Павел Хомченко
Сергей Мыльников
1-й период
01:03
Михаил Горюнов-Рольгизер
(Джош Ливо, Арсений Коромыслов)
08:31
Степан Горбунов
(Логан Дэй, Владимир Жарков)
09:32
Андрей Светлаков
2-й период
21:37
Матвей Гуськов
21:41
Даниил Сероух
(Василий Мачулин, Тимур Хафизов)
23:44
Сергей Телегин
(Семен Дер-Аргучинцев, Александр Кадейкин)
31:52
Ноэль Хофенмайер
35:33
Денис Венгрыжановский
(Василий Мачулин)
3-й период
46:29
Матвей Гуськов
(Артур Тянулин, Сергей Попов)
48:29
Даниил Сероух
59:49
Сергей Попов
Овертайм
61:03
Пьеррик Дюбе
(Григорий Дронов, Джош Ливо)
Статистика
Сочи
Трактор
Штрафное время
11
2
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит