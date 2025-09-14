Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
6
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
3
:
Трактор
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Нефтехимик
5
:
Локомотив
4
П1
X
П2

«Спартак» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Торпедо» в овертайме

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и нижегородским «Торпедо».

Источник: Чемпионат.com

Победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.

В начале второго периода «Спартак» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Никита Коростелёв и Иван Морозов. «Торпедо» смогло сравнять счёт в середине второго периода благодаря голам Егора Рожкова и Никиты Виноградова. В середине третьего периода «Спартак» вновь вышел вперёд в счёте благодаря второй шайбе Коростелёва. «Торпедо» смогло отыграться за полторы минуты до конца третьего периода — в большинстве отличился Сергей Гончарук. В овертайме победу одержали гости благодаря голу Кирилла Воронина.

Для «Спартака» это поражение стало третьим кряду.

Спартак
3:4
1:0, 1:2, 1:1
ОТ
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
14.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Мегаспорт
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Алексей Исаков
Вратари
Артем Загидулин
Иван Кульбаков
(00:00-58:59)
Иван Кульбаков
(c 58:39)
1-й период
00:46
Бобби Нарделла
09:31
Егор Виноградов
10:02
Никита Коростелев
(Дмитрий Вишневский, Иван Морозов)
2-й период
20:34
Иван Морозов
(Джоуи Кин, Никита Коростелев)
25:51
13742
25:51
Никита Холодилин
27:26
Владислав Фирстов
27:52
Никита Рожков
(Бобби Нарделла, Егор Соколов)
29:52
Антон Сизов
31:10
Артем Загидулин
31:31
Егор Виноградов
(Илья Чефанов, Богдан Конюшков)
3-й период
45:12
Никита Коростелев
(Александр Пашин)
52:42
Антон Сизов
58:29
Дмитрий Вишневский
58:39
Сергей Гончарук
(Богдан Конюшков, Василий Атанасов)
Овертайм
63:31
Кирилл Воронин
(Владислав Фирстов, Бобби Нарделла)
Статистика
Спартак
Торпедо
Штрафное время
8
10
Голы в большинстве
1
2
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит