«Спартак» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Торпедо» в овертайме

Победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.
В начале второго периода «Спартак» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Никита Коростелёв и Иван Морозов. «Торпедо» смогло сравнять счёт в середине второго периода благодаря голам Егора Рожкова и Никиты Виноградова. В середине третьего периода «Спартак» вновь вышел вперёд в счёте благодаря второй шайбе Коростелёва. «Торпедо» смогло отыграться за полторы минуты до конца третьего периода — в большинстве отличился Сергей Гончарук. В овертайме победу одержали гости благодаря голу Кирилла Воронина.
Для «Спартака» это поражение стало третьим кряду.
Алексей Жамнов
Алексей Исаков
Артем Загидулин
Иван Кульбаков
(00:00-58:59)
Иван Кульбаков
(c 58:39)
00:46
Бобби Нарделла
09:31
Егор Виноградов
10:02
Никита Коростелев
(Дмитрий Вишневский, Иван Морозов)
20:34
Иван Морозов
(Джоуи Кин, Никита Коростелев)
25:51
13742
25:51
Никита Холодилин
27:26
Владислав Фирстов
27:52
Никита Рожков
(Бобби Нарделла, Егор Соколов)
29:52
Антон Сизов
31:10
Артем Загидулин
31:31
Егор Виноградов
(Илья Чефанов, Богдан Конюшков)
45:12
Никита Коростелев
(Александр Пашин)
52:42
Антон Сизов
58:29
Дмитрий Вишневский
58:39
Сергей Гончарук
(Богдан Конюшков, Василий Атанасов)
63:31
Кирилл Воронин
(Владислав Фирстов, Бобби Нарделла)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
