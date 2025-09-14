«Спартак» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Торпедо» в овертайме

В начале второго периода «Спартак» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Никита Коростелёв и Иван Морозов. «Торпедо» смогло сравнять счёт в середине второго периода благодаря голам Егора Рожкова и Никиты Виноградова. В середине третьего периода «Спартак» вновь вышел вперёд в счёте благодаря второй шайбе Коростелёва. «Торпедо» смогло отыграться за полторы минуты до конца третьего периода — в большинстве отличился Сергей Гончарук. В овертайме победу одержали гости благодаря голу Кирилла Воронина.