«Ак Барс» проиграл «Металлургу», пропустив пять шайб уже в первом периоде

Казанский «Ак Барс» уступил магнитогорскому «Металлургу» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 3:6 (0:5, 2:0, 1:1).
У «Металлурга» отличились Дерек Барак (1-я и 16-я минуты), Дмитрий Силантьев (3, 18), Роман Канцеров (7), Никита Михайлис (58). У Силантьева и Барака по результативной передаче, а Владимир Ткачев сделал ассистентский хет-трик.
У «Ак Барса» голы на счету Дмитрия Яшкина (28), Ильи Карпухина (39) и Кирилла Семенова (56). На 10-й минуте хозяевам не засчитали взятие ворот после видеопросмотра.
После пятой пропущенной шайбы вместо Михаила Бердина «Ак Барс» выпустил вратаря Тимура Билялова.
«Ак Барс» проиграл три из четырех матчей на старте сезона и занимает восьмое место в Восточной конференции, у «Металлурга» две победы в четырех матчах и первая строчка.
Результаты других матчей:
«Северсталь» — ЦСКА — 1:2;
СКА — «Лада» — 6:1;
«Спартак» — «Торпедо» — 3:4 после овертайма;
«Сочи» — «Трактор» — 3:4 после овертайма.
Анвар Гатиятулин
Андрей Разин
Михаил Бердин
(00:00-17:50)
Александр Смолин
Тимур Билялов
(17:50-53:06)
Тимур Билялов
(55:47-57:04)
Тимур Билялов
(c 57:56)
00:49
Дерек Барак
(Дмитрий Силантьев, Робин Пресс)
02:21
Дмитрий Силантьев
(Владимир Ткачев, Робин Пресс)
06:39
Роман Канцеров
(Артем Минулин, Сергей Толчинский)
08:42
Андрей Козлов
11:31
Дмитрий Яшкин
14:01
Артур Бровкин
15:49
Дерек Барак
(Владимир Ткачев, Роман Канцеров)
16:52
Алексей Пустозеров
17:28
Илья Сафонов
17:50
Дмитрий Силантьев
(Владимир Ткачев, Дерек Барак)
27:59
Дмитрий Яшкин
(Кирилл Семенов, Григорий Денисенко)
30:27
Григорий Денисенко
38:43
Илья Карпухин
(Алексей Пустозеров, Илья Сафонов)
45:55
Никита Лямкин
54:51
Никита Коротков
55:47
Кирилл Семенов
(Илья Карпухин, Илья Сафонов)
57:56
Никита Михайлис
(Руслан Исхаков)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит