СКА разгромил «Ладу» со счетом 6:1 в матче КХЛ

СКА одержал разгромную победу над «Ладой» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Петербургский СКА на своем льду одержал разгромную победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 6:1 (3:0, 0:1, 3:0) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Никита Дишковский (15-я и 49-я минуты), также по шайбе забросили Валентин Зыков (6), Михаил Воробьев (10), Джозеф Бландизи (42) и Бреннан Менелл (48). У «Лады» отличился Уильям Дюфур (32).

В следующем матче чемпионата «Лада» 16 сентября на своем льду сыграет против ярославского «Локомотива», СКА тремя днями позднее примет минское «Динамо».

В других матчах дня челябинский «Трактор» на выезде в овертайме обыграл «Сочи» — 4:3 (2:0, 1:2, 1:0, 1:0), также как и нижегородское «Торпедо», которое одержало выездную победу над московским «Спартаком» — 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0).

СКА
6:1
3:0, 0:1, 3:0
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
14.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Борис Миронов
Вратари
Артемий Плешков
Александр Трушков
1-й период
05:37
Владислав Семин
05:46
Валентин Зыков
(Сергей Сапего, Марат Хайруллин)
07:24
Алекс Коттон
07:47
Иван Романов
09:23
Михаил Воробьев
(Тревор Мерфи, Марат Хайруллин)
14:28
Никита Дишковский
(Матвей Короткий)
2-й период
22:27
Сергей Сапего
29:12
Сергей Сапего
31:24
Уильям Дюфур
(Егор Рыков, Райли Савчук)
39:53
Данил Башкиров
3-й период
41:24
Джозеф Бландизи
(Игорь Ларионов, Тревор Мерфи)
44:34
Тревор Мерфи
44:34
Андрей Чивилев
47:09
Бреннан Менелл
(Марат Хайруллин, Валентин Зыков)
48:18
Никита Дишковский
54:13
Игорь Ларионов
Статистика
СКА
Лада
Штрафное время
8
10
Голы в большинстве
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит