СКА разгромил «Ладу» со счетом 6:1 в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 6:1 (3:0, 0:1, 3:0) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Никита Дишковский (15-я и 49-я минуты), также по шайбе забросили Валентин Зыков (6), Михаил Воробьев (10), Джозеф Бландизи (42) и Бреннан Менелл (48). У «Лады» отличился Уильям Дюфур (32).