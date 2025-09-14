СКА разгромил «Ладу» со счетом 6:1 в матче КХЛ

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Петербургский СКА на своем льду одержал разгромную победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 6:1 (3:0, 0:1, 3:0) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Никита Дишковский (15-я и 49-я минуты), также по шайбе забросили Валентин Зыков (6), Михаил Воробьев (10), Джозеф Бландизи (42) и Бреннан Менелл (48). У «Лады» отличился Уильям Дюфур (32).
В следующем матче чемпионата «Лада» 16 сентября на своем льду сыграет против ярославского «Локомотива», СКА тремя днями позднее примет минское «Динамо».
В других матчах дня челябинский «Трактор» на выезде в овертайме обыграл «Сочи» — 4:3 (2:0, 1:2, 1:0, 1:0), также как и нижегородское «Торпедо», которое одержало выездную победу над московским «Спартаком» — 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0).
Игорь Ларионов
Борис Миронов
Артемий Плешков
Александр Трушков
05:37
Владислав Семин
05:46
Валентин Зыков
(Сергей Сапего, Марат Хайруллин)
07:24
Алекс Коттон
07:47
Иван Романов
09:23
Михаил Воробьев
(Тревор Мерфи, Марат Хайруллин)
14:28
Никита Дишковский
(Матвей Короткий)
22:27
Сергей Сапего
29:12
Сергей Сапего
31:24
Уильям Дюфур
(Егор Рыков, Райли Савчук)
39:53
Данил Башкиров
41:24
Джозеф Бландизи
(Игорь Ларионов, Тревор Мерфи)
44:34
Тревор Мерфи
44:34
Андрей Чивилев
47:09
Бреннан Менелл
(Марат Хайруллин, Валентин Зыков)
48:18
Никита Дишковский
54:13
Игорь Ларионов
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит