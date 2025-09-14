«Торпедо» не знает поражений, «Ак Барс» снова пропустил шесть шайб дома. Итоги дня КХЛ

Вратари «Ак Барса» не выручили команду во встрече с «Автомобилистом», где за два периода пропустили шесть шайб после 17 бросков. Однако матч с «Металлургом» стал продолжением этого кошмара: за первый период Михаил Бердин пропустил пять раз. «Магнитка» реализовала все свои моменты: возможно, сыграло роль то, что Андрей Разин перестал заниматься воспитательными мерами, в составе появились и Толчинский, и Барак, который набрал 2+1, и Яковлев. «Ак Барс» смог чуть-чуть создать интригу в концовке, но пропустил в пустые: за две домашние встречи казанская команда получила 12 шайб.