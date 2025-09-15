КХЛ назвала лучших игроков первой недели «регулярки»

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Вратарь «Шанхайских драконов» Патрик Рибар, защитник череповецкой «Северстали» Иоаннис Калдис и нападающий нижегородского «Торпедо» Сергей Гончарук признаны лучшими игроками первой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.
Словак Рибар, ставший лучшим вратарем недели в третий раз в карьере, одержал две победы в трех матчах, отразив 92,92% бросков по своим воротам, его коэффициент надежности — 2,6.
Калдис в четырех матчах набрал 4 очка (1 шайба + 3 передачи) с показателем полезности «+5», ни в одной игре не уйдя в минус. На его счету восемь заблокированных бросков. Канадец стал лучшим защитником недели впервые в карьере.
Гончарук признан лучшим нападающим во второй раз в карьере. Он провел четыре матча, в которых заработал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+1». На его счету 13 силовых приемов, три блокированных броска, два отбора и один перехват.
Лучшим новичком первой недели КХЛ стал нападающий петербургского СКА Матвей Поляков. 21-летний россиянин провел четыре матча, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1». Его дебютный гол в КХЛ в ворота челябинского «Трактора» (5:2) стал для команды победным. Также Поляков провел два силовых приема и совершил два отбора шайбы.