Защитник «Торпедо» высказался об изменениях в игре команды после ухода Ларионова

Защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал об изменениях в нижегородской команде после ухода главного тренера Игоря Ларионова. «Торпедо» одержало четыре победы подряд и остаётся единственной командой в новом сезоне КХЛ, не потерпевшей ни одного поражения.
— «Торпедо» на данный момент единственная команда в КХЛ, не потерпевшая ни одного поражения. Радует этот факт?
— Я рад за ребят, за руководство, тренерский штаб, лично за Алексея Геннадьевича [Исакова]. Делается большая работа, которую никто не видит. Мы не смотрим, на какой строчке идём, чемпионат только начался, просто приятно побеждать. На каждый матч мы настраиваемся отдельно, не смотря, сколько выиграли и сколько игр впереди. Следующий соперник у нас «Сочи», будем разбирать их.
— Сильно поменялись требования со сменой тренерского штаба?
— Достаточно много изменений. Мы смотрим много видео — у Алексея Геннадьевича есть своё видение хоккея, он нам его прививает, как видите, оно работает. Уже со сборов мы начали перестраиваться, это приносит результат.
— Вам легче было перестроиться, учитывая, что вы играли в «Торпедо-Горький» под руководством Исакова?
— Возможно, мне это помогло. Можно сказать, что я экстерном прошел тактическую подготовку Алексея Геннадьевича, когда я играл под его руководством в «Горьком». Но всё равно сейчас немного отличается, КХЛ — другая лига. Так что здесь я привыкал так же, как и другие ребята, — цитирует Конюшкова Sport24.