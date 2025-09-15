«Амур» обыграл «Шанхайских драконов» в матче КХЛ

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 5:4 (3:1, 0:0, 2:3) в пользу хозяев, в составе которых отличились Алекс Броадхёрст (7-я минута), Иван Мищенко (10), Сергей Дубакин (20), Олег Ли (51) и Кирилл Слепец (52). За «драконов» шайбы забросили Борна Рендулич (14), Ник Меркли (42, 45) и Макс Эллис (58).