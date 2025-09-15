«Амур» обыграл «Шанхайских драконов» в матче КХЛ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Хабаровский «Амур» обыграл китайский клуб «Шанхайские драконы» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 5:4 (3:1, 0:0, 2:3) в пользу хозяев, в составе которых отличились Алекс Броадхёрст (7-я минута), Иван Мищенко (10), Сергей Дубакин (20), Олег Ли (51) и Кирилл Слепец (52). За «драконов» шайбы забросили Борна Рендулич (14), Ник Меркли (42, 45) и Макс Эллис (58).
В активе «Амура» две победы и два поражения с момента старта регулярного чемпионата. Аналогичная статистика у «Шанхайских драконов».
В следующем матче «Амур» примет новосибирскую «Сибирь» 17 сентября. В этот же день «Шанхайские драконы» на выезде сыграют с владивостокским «Адмиралом».
В параллельной встрече «Адмирал» на своей площадке одолел «Сибирь» со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Голкипер команды из Владивостока Адам Хуска отразил все 22 броска по своим воротам. Эта победа стала сотой в тренерской карьере возглавляющего «Адмирал» Леонида Тамбиева.