Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
1
:
Салават Юлаев
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.40
П2
6.75
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард
1
:
Динамо Мн
1
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.60
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.76
X
4.44
П2
1.64
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2

«Амур» обыграл «Шанхайских драконов» в матче КХЛ

«Амур» обыграл «Шанхайских драконов» в матче КХЛ с девятью заброшенными шайбами.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Хабаровский «Амур» обыграл китайский клуб «Шанхайские драконы» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 5:4 (3:1, 0:0, 2:3) в пользу хозяев, в составе которых отличились Алекс Броадхёрст (7-я минута), Иван Мищенко (10), Сергей Дубакин (20), Олег Ли (51) и Кирилл Слепец (52). За «драконов» шайбы забросили Борна Рендулич (14), Ник Меркли (42, 45) и Макс Эллис (58).

В активе «Амура» две победы и два поражения с момента старта регулярного чемпионата. Аналогичная статистика у «Шанхайских драконов».

В следующем матче «Амур» примет новосибирскую «Сибирь» 17 сентября. В этот же день «Шанхайские драконы» на выезде сыграют с владивостокским «Адмиралом».

В параллельной встрече «Адмирал» на своей площадке одолел «Сибирь» со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Голкипер команды из Владивостока Адам Хуска отразил все 22 броска по своим воротам. Эта победа стала сотой в тренерской карьере возглавляющего «Адмирал» Леонида Тамбиева.