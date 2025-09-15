Да Коста стал 10-м игроком в истории с 500 очками в КХЛ

36-летний француз сделал три голевые передачи в матче против «Салавата Юлаева» в FONBET Чемпионате КХЛ. Теперь на его счету 500 (205+295) очков за время выступления в лиге. Да Коста стал десятым хоккеистом, которому покорилась эта отметка.
Да Коста вернулся в «Автомобилист» в 2021 году. До этого он играл за екатеринбуржцев в сезоне-2018/19. Также форвард выступал в КХЛ за ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
15.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 9921 зритель
Главные тренеры
Николай Заварухин
Виктор Козлов
Вратари
Владимир Галкин
Александр Самонов
(00:00-56:22)
Александр Самонов
(57:21-57:47)
1-й период
04:48
Григорий Панин
05:43
Стефан Да Коста
(Стефан Да Коста, Рид Буше)
12:00
Александр Самонов
12:00
Никита Щербаков
12:16
Александр Шаров
(Рид Буше, Стефан Да Коста)
15:03
Дмитрий Юдин
15:17
Данил Алалыкин
(Александр Хмелевский, Дин Стюарт)
2-й период
23:34
Дмитрий Юдин
24:49
Максим Осипов
24:49
Джек Родуолд
35:27
Ярослав Бусыгин
37:00
Брукс Мэйсек
(Джесси Блэкер, Стефан Да Коста)
38:27
Никита Трямкин
38:27
Григорий Панин
38:27
Александр Комаров
3-й период
40:36
Дин Стюарт
41:44
Александр Шаров
46:33
Брукс Мэйсек
46:54
Данил Романцев
(Максим Денежкин)
50:24
Джесси Блэкер
56:22
Алексей Бывальцев
57:21
Данил Алалыкин
(Дин Стюарт, Денис Ян)
Статистика
Автомобилист
Салават Юлаев
Штрафное время
21
17
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит