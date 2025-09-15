Да Коста стал 10-м игроком в истории с 500 очками в КХЛ

36-летний француз сделал три голевые передачи в матче против «Салавата Юлаева» в FONBET Чемпионате КХЛ. Теперь на его счету 500 (205+295) очков за время выступления в лиге. Да Коста стал десятым хоккеистом, которому покорилась эта отметка.