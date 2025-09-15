Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
3
:
Динамо М
2
Все коэффициенты
П1
1.48
X
3.35
П2
22.00
Хоккей. КХЛ
16.09
Лада
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.39
П2
1.78
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2

Да Коста стал 10-м игроком в истории с 500 очками в КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста преодолел отметку в 500 очков в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Источник: РИА "Новости"

36-летний француз сделал три голевые передачи в матче против «Салавата Юлаева» в FONBET Чемпионате КХЛ. Теперь на его счету 500 (205+295) очков за время выступления в лиге. Да Коста стал десятым хоккеистом, которому покорилась эта отметка.

Да Коста вернулся в «Автомобилист» в 2021 году. До этого он играл за екатеринбуржцев в сезоне-2018/19. Также форвард выступал в КХЛ за ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».

Автомобилист
4:2
2:1, 1:0, 1:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
15.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 9921 зритель
Главные тренеры
Николай Заварухин
Виктор Козлов
Вратари
Владимир Галкин
Александр Самонов
(00:00-56:22)
Александр Самонов
(57:21-57:47)
1-й период
04:48
Григорий Панин
05:43
Стефан Да Коста
(Стефан Да Коста, Рид Буше)
12:00
Александр Самонов
12:00
Никита Щербаков
12:16
Александр Шаров
(Рид Буше, Стефан Да Коста)
15:03
Дмитрий Юдин
15:17
Данил Алалыкин
(Александр Хмелевский, Дин Стюарт)
2-й период
23:34
Дмитрий Юдин
24:49
Максим Осипов
24:49
Джек Родуолд
35:27
Ярослав Бусыгин
37:00
Брукс Мэйсек
(Джесси Блэкер, Стефан Да Коста)
38:27
Никита Трямкин
38:27
Григорий Панин
38:27
Александр Комаров
3-й период
40:36
Дин Стюарт
41:44
Александр Шаров
46:33
Брукс Мэйсек
46:54
Данил Романцев
(Максим Денежкин)
50:24
Джесси Блэкер
56:22
Алексей Бывальцев
57:21
Данил Алалыкин
(Дин Стюарт, Денис Ян)
Статистика
Автомобилист
Салават Юлаев
Штрафное время
21
17
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит