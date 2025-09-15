Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
3
:
Динамо М
2
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.30
П2
17.00
Хоккей. КХЛ
16.09
Лада
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.39
П2
1.78
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2

«Авангард» одержал 700-ю победу в КХЛ, обыграв минское «Динамо»

«Авангард» в серии буллитов обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Омский «Авангард» в серии буллитов обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Омске, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:0, 1:3, 0:0 1:0). В составе победителей шайбы забросили Дамир Шарипзянов (3-я минута), Эндрю Потуральски (23), Наиль Якупов (35), Игорь Мартынов (48). Победный буллит реализовал Николай Прохоркин. У минского клуба дубль оформил Алекс Лимож (46, 52), также отличились Сэм Энэс (18) и Егор Бориков (46).

«Авангард», набравший 6 очков, одержал третью победу подряд в КХЛ и поднялся на первое место турнирной таблицы Восточной конференции. Также для омского клуба данная победа стала 700-й в лиге. «Динамо» из Минска проиграло второй раз в сезоне и располагается на пятой позиции с 5 очками.

В следующем матче чемпионата «Авангард» 17 сентября примет уфимский «Салават Юлаев», минское «Динамо» 19 сентября на выезде сыграет против петербургского СКА.

Авангард
5:4
1:1, 2:1, 1:2, 0:0
Б
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
15.09.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 11961 зритель
Главные тренеры
Ги Буше
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Никита Серебряков
Закари Фукале
1-й период
02:45
Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Артем Блажиевский)
05:04
Эндрю Потуральски
15:21
Игорь Мартынов
15:58
Джованни Фьоре
17:57
Сэм Энас
(Виталий Пинчук, Станислав Галиев)
2-й период
22:19
Эндрю Потуральски
(Александр Волков, Наиль Якупов)
28:29
Ксавье Уэлле
33:46
Джош Брук
34:26
Наиль Якупов
(Джованни Фьоре, Максим Лажуа)
35:57
Егор Бориков
(Вадим Мороз)
3-й период
43:14
Илья Усов
45:42
Алекс Лимож
(Николас Мелош, Роберт Хэмилтон)
47:38
Игорь Мартынов
(Джованни Фьоре, Артем Блажиевский)
51:53
Алекс Лимож
(Сэм Энас, Даррен Дитц)
56:52
Наиль Якупов
59:11
Даниил Сотишвили
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Николай Прохоркин
(Авангард)
Статистика
Авангард
Динамо Мн
Штрафное время
11
8
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит