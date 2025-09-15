«Авангард» одержал 700-ю победу в КХЛ, обыграв минское «Динамо»

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Омский «Авангард» в серии буллитов обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Омске, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:0, 1:3, 0:0 1:0). В составе победителей шайбы забросили Дамир Шарипзянов (3-я минута), Эндрю Потуральски (23), Наиль Якупов (35), Игорь Мартынов (48). Победный буллит реализовал Николай Прохоркин. У минского клуба дубль оформил Алекс Лимож (46, 52), также отличились Сэм Энэс (18) и Егор Бориков (46).
«Авангард», набравший 6 очков, одержал третью победу подряд в КХЛ и поднялся на первое место турнирной таблицы Восточной конференции. Также для омского клуба данная победа стала 700-й в лиге. «Динамо» из Минска проиграло второй раз в сезоне и располагается на пятой позиции с 5 очками.
В следующем матче чемпионата «Авангард» 17 сентября примет уфимский «Салават Юлаев», минское «Динамо» 19 сентября на выезде сыграет против петербургского СКА.
Ги Буше
Дмитрий Квартальнов
Никита Серебряков
Закари Фукале
02:45
Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Артем Блажиевский)
05:04
Эндрю Потуральски
15:21
Игорь Мартынов
15:58
Джованни Фьоре
17:57
Сэм Энас
(Виталий Пинчук, Станислав Галиев)
22:19
Эндрю Потуральски
(Александр Волков, Наиль Якупов)
28:29
Ксавье Уэлле
33:46
Джош Брук
34:26
Наиль Якупов
(Джованни Фьоре, Максим Лажуа)
35:57
Егор Бориков
(Вадим Мороз)
43:14
Илья Усов
45:42
Алекс Лимож
(Николас Мелош, Роберт Хэмилтон)
47:38
Игорь Мартынов
(Джованни Фьоре, Артем Блажиевский)
51:53
Алекс Лимож
(Сэм Энас, Даррен Дитц)
56:52
Наиль Якупов
59:11
Даниил Сотишвили
победный бросок: Николай Прохоркин
(Авангард)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит