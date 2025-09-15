«Авангард» одержал 700-ю победу в КХЛ, обыграв минское «Динамо»

«Авангард», набравший 6 очков, одержал третью победу подряд в КХЛ и поднялся на первое место турнирной таблицы Восточной конференции. Также для омского клуба данная победа стала 700-й в лиге. «Динамо» из Минска проиграло второй раз в сезоне и располагается на пятой позиции с 5 очками.