Ротенберг и Билялетдинов могут заменить Кудашова на посту главного тренера «Динамо»

При этом окончательное решение еще не принято — вполне вероятно, что на исправление ситуации Кудашову дадут еще несколько матчей.
Руководством клуба рассматривается несколько кандидатур, в числе которых фигурируют Роман Ротенберг и Зинэтула Билялетдинов. При этом никаких переговоров с потенциальными сменщиками Кудашова не проводилось.
«Динамо» потерпело четыре поражение в пяти матчах на старте сезона и занимает предпоследнее, десятое место в Западной конференции КХЛ с 3 очками.
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
15.09.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 7662 зрителя
Главные тренеры
Михаил Кравец
Алексей Кудашов
Вратари
Андрей Шутов
Максим Моторыгин
(00:00-58:29)
Максим Моторыгин
(c 58:33)
1-й период
00:40
Максим Комтуа
(Фредрик Классон, Максим Мамин)
10:09
Командный штраф
2-й период
24:09
Артем Швец-Роговой
24:29
Ансар Шайхмедденов
(Алихан Омирбеков, Кирилл Савицкий)
32:07
Максим Мамин
37:00
Дилан Сикьюра
37:00
Максим Комтуа
37:24
Вячеслав Колесников
(Майк Веккионе, Райлли Уолш)
38:59
Мэйсон Морелли
3-й период
47:00
Никита Гусев
(Девин Броссо)
48:41
Максим Мамин
49:45
Кирилл Готовец
50:38
Майк Веккионе
(Эмиль Галимов, Райлли Уолш)
53:12
Ансар Шайхмедденов
53:12
Дилан Сикьюра
56:00
Алихан Омирбеков
(Майк Веккионе)
58:33
Майк Веккионе
(Андрей Шутов, Дмитрий Бреус)
Статистика
Барыс
Динамо М
Штрафное время
8
16
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит