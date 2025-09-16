«Динамо» ждут перемены? Кудашов — на грани отставки

Результаты московского «Динамо» на старте нынешнего сезона удручают — в пяти матчах бело-голубые уступили четырежды. Не слишком уверенно выглядит основной вратарь Моторыгин, канадцы Пакетт, Комтуа, Сикьюра и Броссо собрали суммарно «-14», да и в целом команда играет невыразительно. Учитывая то, что после прошлого сезона, в котором «Динамо» впервые за 12 лет вышло в полуфинал, состав не сильно изменился, такие результаты удивляют.
Главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов прошлогодним успехом (хоть и относительным) заслужил определенный кредит доверия, но система управления в «Динамо» сложная, а последние годы дали понять, что в этом клубе можно ожидать чего угодно. По моей информации, в ближайшее время может быть принято решение об отставке Кудашова — впрочем, тренеру вполне могут дать испытательный срок в несколько матчей для исправления ситуации.
Не склонен думать, что Кудашов и его тренерский штаб — главные виновники сложившейся ситуации. Очевидно, что те же Комтуа и Пакетт не в лучшей форме, а ведь это ключевые игроки команды. Травмирован основной вратарь «Динамо» Подъяпольский. Но тренера иногда убирают не только из-за неудачных результатов.
«Динамо» — большой клуб, в котором есть несколько центров влияния. И если в высшем руководстве назреют мысли о переменах, то сразу возникнут новые кандидаты. Переговоры пока ни с кем не велись, но в шорт-лист входят Зинэтула Билялетдинов и Роман Ротенберг, который с этого сезона входит в состав совета директоров «Динамо» и отвечает в клубе за развитие молодежи. Насколько мне известно, когда Ротенберг приходил в клуб, речи о тренерской работе не шло, но сейчас этот вариант со стороны представляется одним из самых очевидных.
У Билялетдинова — высокий авторитет, в руководстве есть люди, которые выступают за него, но нужно понимать, есть ли желание у самого тренера лезть в эту мясорубку. В «Ак Барс» легендарный специалист возвращался по личной просьбе руководства Татарстана, да и было это почти три года назад. Хотя у нас есть пример Владимира Крикунова, который в 75 лет творит чудеса в «Сочи». Билялетдинов на пять лет моложе.
Громких решений в «Динамо» можно ждать уже в ближайшее время — впрочем, вряд ли кто-то удивится, если Кудашов все-таки сохранит свой пост. У «Динамо» отличный состав, но стоит ли ждать от команды чемпионской игры уже в середине сентября?