«Динамо» ждут перемены? Кудашов — на грани отставки

У Билялетдинова — высокий авторитет, в руководстве есть люди, которые выступают за него, но нужно понимать, есть ли желание у самого тренера лезть в эту мясорубку. В «Ак Барс» легендарный специалист возвращался по личной просьбе руководства Татарстана, да и было это почти три года назад. Хотя у нас есть пример Владимира Крикунова, который в 75 лет творит чудеса в «Сочи». Билялетдинов на пять лет моложе.