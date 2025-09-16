«Торпедо» — лучшая команда на старте регулярки. А ведь летом Исакову пророчили провал

В него в какой-то момент перестал верить Ларионов, парня чаще можно было встретить в ВХЛ в играх за «Торпедо-Горький», нежели в матчах за основную команду. Разумеется, настрой на СКА Игоря Николаевича у Егора был запредельный. 3 (1+2) очка с победным голом в овертайме — лучшего способа напомнить о себе и не придумать. Когда наставника армейцев спросили о Виноградове, он разумно подметил, что по-настоящему хороший хоккеист должен быть стабильным. Четыре матча не тот отрезок, чтобы делать серьёзные выводы, но и игра со СКА не была разовой вспышкой. 14 сентября Егор забросил «Спартаку», отдал он передачу и в первом матче сезона с «Салаватом Юлаевым». Да и в игре с «Ладой» хоть и не попал в протокол встречи, но был крайне заметен в атаке. Видно, что Исаков, поработав с Виноградовым в ВХЛ, запомнил, как нужно на него надавить.