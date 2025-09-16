Пережиток бесславной эпохи КХЛ. Почему нужно отказаться от двухочковой системы?

Нынешний сезон, конечно, только начался, однако нездоровая динамика роста количества ничейных результатов прослеживается уже — 14 матчей из 44 закончились вне основного времени, а это почти 32%. То есть почти треть игр уходит в овертайм, и не все они прошли напряжённо, а равные команды не успели выяснить отношения. Иногда уже в середине третьего периода команды сбивались на оборонительную модель игры при отсутствии хоть какого-то риска. Тот же матч между «Барысом» и «Амуром», получившийся очень драматичным и интересным, закончился де-факто на 50-й минуте — далее команды, которые не могут разбрасываться очками, приняли правила игры и начали ждать овертайма. Ну или встреча между «Сибирью» и «Адмиралом», где, после того как Яковлев сравнял счёт, всем стало ясно, чем это закончится.