Московское «Динамо» объявило об измении в тренерском штабе хоккейной команды

Перед стартом сезона-2021/2022 Козлов вошёл в тренерский штаб московского «Динамо» в качестве старшего тренера. За это время Вячеслав Козлов стал обладателем Кубка Континента в 2024 году и бронзовым медалистом чемпионата КХЛ в 2025 году.