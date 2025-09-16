Шаров рассказал, ощущается ли в игре «Салавата Юлаева» отсутствие Ливо

Напомним, в минувшем сезоне регулярного чемпионата Джошуа Ливо стал лучшим бомбардиром. За сезон ему удалось набрать 80 очков в 62 матчах и внести существенный вклад в то, что уфимцы впервые за несколько лет дошли до полуфинала плей-офф. В прошедшем межсезонье «Салават Юлаев» расторг контракт с канадцем по обоюдному согласию. После этого хоккеист пополнил состав «Трактора». После трех матчей за челябинцев Ливо уже набрал шесть очков, забив один гол и сделав пять результативных передач.