Шаров рассказал, ощущается ли в игре «Салавата Юлаева» отсутствие Ливо

—Чувствуется по игре, что Джошуа Ливо больше нет в «Салавате Юлаеве»?
— Да нет, мы не настраиваемся на одного игрока, там не только его нет, там много нет ребят, поэтому не делали такой акцент, — сказал Шаров корреспонденту SportMail.
Напомним, в минувшем сезоне регулярного чемпионата Джошуа Ливо стал лучшим бомбардиром. За сезон ему удалось набрать 80 очков в 62 матчах и внести существенный вклад в то, что уфимцы впервые за несколько лет дошли до полуфинала плей-офф. В прошедшем межсезонье «Салават Юлаев» расторг контракт с канадцем по обоюдному согласию. После этого хоккеист пополнил состав «Трактора». После трех матчей за челябинцев Ливо уже набрал шесть очков, забив один гол и сделав пять результативных передач.
Один из экспертов, российский хоккеист Дмитрий Рябыкин предполагал, что шансы на плей-офф у «Салавата Юлаева» уменьшаются без такого игрока как Ливо.
«Честно сказать, шансы уменьшаются без такого игрока. Если расторгать, то они должны хотя бы пораньше это делать, чтобы человек мог себе работу найти. Ну, я думаю, они не от хорошей жизни его контракт расторгли. Скорее всего, это чисто финансовые вопросы. Видно, у них нет денег на него», — сказал Рябыкин AllHockey.