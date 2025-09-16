В допинг-пробе российского хоккеиста обнаружен кокаин, сообщил источник

Морозову 25 лет. Он выступает за «Спартак» с сезона-2023/24. Ранее хоккеист играл в хантымансийской «Югре» петербургском СКА и «Сочи». Всего на его счету 254 матча в КХЛ и 172 очка (64+108). В Национальной хоккейной лиги (НХЛ) права на Морозова принадлежат «Вегас Голден Найтс», который выбрал россиянина во втором раунде драфта 2018 года под общим 61-м номером.