В допинг-пробе российского хоккеиста обнаружен кокаин, сообщил источник

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Андрей Сенченко. В допинг-пробе нападающего московского хоккейного клуба «Спартак» Ивана Морозова обнаружены следы кокаина, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Во вторник «Спартак» сообщил о временном отстранении Морозова от тренировок и матчей после того, как в его допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество. В клубе отметили, что выявленное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности «Спартака» и медицинского штаба команды.
Ранее стало известно, что положительные допинг-пробы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сдали Владислав Каменев (ЦСКА), Анатолий Голышев («Автомобилист») и Никита Седов, с которым ЦСКА расторг соглашение.
В прошлом регулярном чемпионате Морозов стал вторым бомбардиром «красно-белых» с 50 набранными очками (19 шайб + 31 результативная передача). В текущем сезоне форвард принял участие в четырех матчах и набрал 5 баллов (1+4). Он лидирует среди хоккеистов «Спартака» по набранным очкам и результативным передачам.
Морозову 25 лет. Он выступает за «Спартак» с сезона-2023/24. Ранее хоккеист играл в хантымансийской «Югре» петербургском СКА и «Сочи». Всего на его счету 254 матча в КХЛ и 172 очка (64+108). В Национальной хоккейной лиги (НХЛ) права на Морозова принадлежат «Вегас Голден Найтс», который выбрал россиянина во втором раунде драфта 2018 года под общим 61-м номером.