«Локомотив» забросил шесть шайб и разгромил «Ладу» в Тольятти

Голами в составе «Локомотива» отметились Рушан Рафиков, Егор Сурин, Георгий Иванов, Даниил Мисюль и Александр Полунин, оформивший дубль. Голкипер ярославского клуба Даниил Исаев не смог оформить «сухарь», пропустив шайбу за полторы минуты до конца матча от Райли Савчука после собственной ошибки на выходе.