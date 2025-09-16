«Локомотив» забросил шесть шайб и разгромил «Ладу» в Тольятти

Игра завершилась в пользу ярославского клуба со счётом 6:1.
Голами в составе «Локомотива» отметились Рушан Рафиков, Егор Сурин, Георгий Иванов, Даниил Мисюль и Александр Полунин, оформивший дубль. Голкипер ярославского клуба Даниил Исаев не смог оформить «сухарь», пропустив шайбу за полторы минуты до конца матча от Райли Савчука после собственной ошибки на выходе.
«Лада» потерпела второе разгромное поражение кряду. В прошлой встрече тольяттинская команда уступила СКА со счётом 1:6. «Локомотив» прервал серию из двух поражений и одержал третью победу в текущем сезоне КХЛ.
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
16.09.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена
Главные тренеры
Борис Миронов
Боб Хартли
Вратари
Максим Третьяк
(00:00-22:32)
Даниил Исаев
Александр Трушков
(c 22:32)
1-й период
12:04
Владислав Семин
14:05
Рушан Рафиков
(Денис Алексеев, Артур Каюмов)
2-й период
20:21
Егор Сурин
(Алексей Береглазов, Георгий Иванов)
20:35
Егор Рыков
20:42
Георгий Иванов
22:32
Даниил Мисюль
(Александр Радулов, Артур Каюмов)
23:48
Владислав Семин
23:48
Александр Елесин
28:40
Данила Дяденькин
35:53
Александр Полунин
38:06
Александр Полунин
(Павел Красковский, Максим Березкин)
3-й период
41:40
Егор Морозов
41:52
Мартин Гернат
47:06
Командный штраф
50:03
Командный штраф
54:08
Артур Каюмов
56:28
Александр Полунин
(Павел Красковский, Артур Каюмов)
57:28
Евгений Грошев
57:28
Павел Красковский
58:28
Райли Савчук
Статистика
Лада
Локомотив
Штрафное время
12
14
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит