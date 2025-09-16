Из хоккейного «Динамо» уволили тренера за незнание английского языка

«Динамо», у которого на старте нового сезона «Фонбет» — КХЛ четыре поражения в пяти матчах, 16 сентября объявило об уходе 56-летнего Гизатуллина и возвращении в тренерский штаб двукратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Козлова.