Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи
0
:
Торпедо
1
Все коэффициенты
П1
21.00
X
4.60
П2
1.40
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
5
:
Спартак
4
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.15
П2
11.20
Хоккей. КХЛ
17.09
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.11
П2
3.17
Хоккей. КХЛ
17.09
Адмирал
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Локомотив
6
П1
X
П2

Из хоккейного «Динамо» уволили тренера за незнание английского языка

Ильнур Гизатуллин занимал пост старшего тренера московского клуба с июля 2025 года. Теперь его сменил Вячеслав Козлов.

Источник: ХК «Динамо»

Бывший старший тренер хоккейного «Динамо» Ильнур Гизатуллин рассказал «БИЗНЕС Online», что причиной его увольнения из московского клуба стало незнание английского языка.

«Динамо», у которого на старте нового сезона «Фонбет» — КХЛ четыре поражения в пяти матчах, 16 сентября объявило об уходе 56-летнего Гизатуллина и возвращении в тренерский штаб двукратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Козлова.

«Официальная версия — незнание английского языка и отсутствие коммуникации с иностранцами. У команды нет результата, поэтому нужно что-то делать», — сказал Гизатуллин.

Тренер работал в «Динамо» с июля 2025 года.

В составе «Динамо» шесть иностранных игроков: канадцы Девин Броссо, Максим Комтуа, Дилан Сикьюра и Джордан Уил, швед Фредрик Классон, а также натурализованный канадец Седрик Пакетт.

Ранее в КХЛ Гизатуллин работал в тренерском штабе владивостокского «Адмирала» (2022−2025). Также он дважды признавался лучшим тренером ВХЛ — в 2012 и 2013 годах.