Из хоккейного «Динамо» уволили тренера за незнание английского языка

Бывший старший тренер хоккейного «Динамо» Ильнур Гизатуллин рассказал «БИЗНЕС Online», что причиной его увольнения из московского клуба стало незнание английского языка.
«Динамо», у которого на старте нового сезона «Фонбет» — КХЛ четыре поражения в пяти матчах, 16 сентября объявило об уходе 56-летнего Гизатуллина и возвращении в тренерский штаб двукратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Козлова.
«Официальная версия — незнание английского языка и отсутствие коммуникации с иностранцами. У команды нет результата, поэтому нужно что-то делать», — сказал Гизатуллин.
Тренер работал в «Динамо» с июля 2025 года.
В составе «Динамо» шесть иностранных игроков: канадцы Девин Броссо, Максим Комтуа, Дилан Сикьюра и Джордан Уил, швед Фредрик Классон, а также натурализованный канадец Седрик Пакетт.
Ранее в КХЛ Гизатуллин работал в тренерском штабе владивостокского «Адмирала» (2022−2025). Также он дважды признавался лучшим тренером ВХЛ — в 2012 и 2013 годах.